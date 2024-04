Momentálně se dělají omítky ve vnitřním traktu a připravuje se kanalizace a voda. „Přestavovat starý dům na nový je vždy velmi složité. Do stavby promlouvali i památkáři. Když jsem se k tomu dostal, tak to byla vlastně jedna velká díra. Teď už to začíná vypadat zase obyvatelně,“ dodal místostarosta.

Z původní budovy zůstalo jen několik zdí a staré klenby sklepů. Těch kvůli spodní vodě vydrželo jen několik. „Některé části původních zdí se musely dokonce rozebírat rukama, aby se zachovaly,“ uvedl Zahradníček.

Takto to v Duchcově vypadalo před časem:

Český dům v Duchcově byl vrácen v restituci v 90. letech minulého století šlechtickému rodu, který ho následně prodal rakouskému podnikateli. Město ho koupilo před několika lety za zhruba 280 tisíc korun. „Bylo to za cenu pozemku. Budova měla propadlé stropy a byla staticky narušená,“ doplnil Šimbera.

Pokud půjde všechno podle plánu, tak bude rekonstrukce hotovo ještě letos.

Český dům má bohatou historii

Český dům v Duchcově má bohatou historii, která se datuje až na konec 19. století. Na začátku šlo ale o hotel Union, název Český dům získala stavba až později. Ke změně v názvosloví došlo ve chvíli, kdy podnikatel Franz von Beer prodal objekt do českých rukou starostovi místního Sokola Janu Vernerovi a jeho choti. „Od té doby byl hotel znám jako Český dům a stal se hlavním centrem českého spolkového života, který se postupně přesunul z bývalého hostince U Menclů. V domě bydlel i významný představitel místní anarchistické tradice, redaktor a revolucionář Hynek Holub, který zde provozoval svou krejčovskou dílnu,“ sdělil historik duchcovského muzea Jiří Bureš.

Zdroj: Martin Mudroch

Mezi nejvýznamnější osobnosti, které Český dům navštívily, patřil T. G. Masaryk. Budoucí československý prezident zde 3. listopadu 1908 přednášel o významu boje za české školství. „V roce 1918 hrál Český dům v Duchcově opět významnou roli, a to při vzniku republiky, své sídlo zde měl Ústřední výbor menšinový,“ doplnil Jiří Bureš.