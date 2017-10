Cesta z Teplic do Ústí trvá déle. Na vině je frézování silnice i stavba kruháče

Teplicko - Řidiče mířící z Teplic do krajské metropole čeká jízda v jednom pruhu. Silničáři chtějí práce stihnout do konce roku

Řidiči, kteří jedou autem z Teplic do Ústí nad Labem, se musí obrnit trpělivostí. Cesta do krajského města je teď výrazně komplikovanější.

OMEZENÁ RYCHLOST

Na silnici I/63, která navazuje na dálnici D8, silničáři frézují. Řidiči musí jet jedním jízdním pruhem, a to maximálně rychlostí 80 kilometrů v hodině.

Šoféři si nepomůžou, ani když pojedou do Ústí po staré silnici přes Soběchleby a Přestanov. Právě v Přestanově totiž dělníci na frekventované křižovatce budují kruhový objezd. I tady je nutné zpomalit.

„V úseku Bystřany - Hliňany ve směru na Ústí nad Labem probíhá frézování vozovky. Rekonstrukce asfaltových povrchů by měla skončit do konce ledna. Možná se ale práce stihnout ještě letos,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Na důležité silnici I/63, která dříve byla označovaná jako rychlostní a teď spadá do kategorie silnice 1. třídy, probíhají kromě frézování ještě práce na odvodnění silnice. Firma tam mění betonové žlaby. Stavební práce přijdou státní kasu na zhruba 52 milionů korun.

Dopravní martyrium čeká řidiče i na silnici vedoucí přes Soběchleby. V Přestanově u Ústí stavaři budují na frekventované křižovatce kruhový objezd. Rychlost je tam snížená na 30 km/h.

Práce měly původně skončit příští měsíc. Plánovaný termín ale asi stavební firma nedodrží. „Objevilo se neočekávané podloží. Termín dokončení křižovatky tak nelze odhadnout,“ řekl dříve vedoucí úseku výstavby chomutovské správy ŘSD Petr Vacek.

PENÍZE PRO BÍLINU

Stát chce v Ústeckém kraji do opravy silnic 1. třídy letos nalít přes půl miliardy korun. „Některé silnice jsou v žalostném stavu. Investovat by se mělo i do těch okresních,“ myslí si řidič dodávky Pavel Mach z Teplic.

Další peníze v budoucnu zřejmě přitečou do Bíliny. Nikoli do řeky, ale do obchvatu a obří výstavby 700 metrů dlouhého tunelu. Auta, která městem pouze projíždějí, by tunel ve směru od Mostu u Kyselky svedl pod zem a „vyplivl“ je za bílinským nádražím.

Na druhém konci města by se řidiči znovu napojili na silnici I/13. Drahý nápad za 7 miliard korun má pracovní název „varianta X“. ŘSD momentálně řeší, jak ho zlevnit.