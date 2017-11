Cestující v Teplicích čekají další změny v MHD. I kvůli hybridům

Teplice - Pozor na zastávkách! Od neděle 5. listopadu se mění trasy některých trolejbusových i autobusových linek

Cestující, kteří využívají pro přesun v lázeňském městě hromadnou dopravu, čekají od neděle nové úpravy linek. V krátké době už druhé, protože ty předchozí radikálně změnily MHD v září.

PODNĚTY OD CESTUJÍCÍCH

„Nové změny reagují na připomínky a podněty od veřejnosti. Souvisejí také s ukončením stavebních prací v ulicích, kudy MHD jezdí,“ říká vedoucí odboru dopravy teplického magistrátu Ivana Müllerová.

Pozitivně vidí chystané úpravy předák řidičů Arriva City Teplice Josef Linhart. „Určitě to neuspokojí všechny lidi, ale oproti tomu, co funguje od září, to bude rozhodně změna k lepšímu,“ komentuje šéf odborů. Záporně se vyjadřuje k nočním linkám. „Jsou nevyužité a pro naše město zbytečné,“ míní.

Podle vedení města jsou úpravy provozu nadčasové. „Jsou připraveny tak, aby se po dodání pěti trolejbusů s alternativním pohonem v příštím roce systém linek nemusel zásadnějším způsobem měnit,“ dodává Müllerová.

Zažití jakýchkoli úprav provozu je vždy náročné především pro seniory, kterých jezdí městskou dopravou hodně. „Už nemám takovou paměť. Navíc si nerada zvykám na změny. MHD využívám pouze občas pro cestování za nákupy,“ říká 73letá Miluše Nováková z Teplic.

„Dlouhá léta jsem byla zvyklá na svoji jedničku, ale ta už jezdí jinudy, takže se stejně musím vždycky podívat na jízdní řády,“ poznamenává starší žena na zastávce MHD.

ZMĚNY V TEPLICKÉ MHD OD 5. LISTOPADUTrolejbusové linky: Linky 101 a 104 na základě podnětů cestujících prohození konečných v oblasti Trnovan, tj. 101 zamíří od Plavecké haly přes Šanov II na Anger a linka 104 pojede od Plavecké haly na Panoramu.

Linka 106 ponechání v současné výlukové trase Šanov I lázně Benešovo náměstí Jateční Nemocnice Benešovo náměstí Šanov I lázně, spojení Nemocnice Nová Ves zajištěna linkou 126.

Linky 102, 103, 105, 107 a 108 beze změn.

Autobusové linky: Linka 121 změna trasy v oblasti Maršovská, ukončení linky na točně Anger.

Linka 122 na základě podnětů cestujících linka z oblasti Prosetic a Šanova I vedena namísto do oblasti hřbitova k Městským sálům, Maršovské, Sobědruh a OC Olympia.

Linka 123 linka z oblasti Maršovská/Anger vedena namísto linky 122 do oblasti hřbitova a Buzulucké.

Linky 124, 125 beze změn oproti uvažovanému stavu od 4. 9. 2017.

Linky 126, 127 nové autobusové linky doplňující ostatní provoz (126 pracovní dny, 127 víkendy).