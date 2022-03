ČEZ přestěhoval své zákaznické středisko v Teplicích přímo do centra města

/FOTO/ Kvůli plynu a proudu smluvně zajištěného od ČEZu už nechoďte v Teplicích do Křižíkovy ulice, ale jděte do Fontány. Tam se totiž do nového přestěhovalo Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Teplicích.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zákaznické centrum ČEZ v nákupním centru Fontána v Teplicích. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Klienti ho nyní najdou v prvním podlaží Nákupního centra Fontána. Oproti původnímu prostředí v "zastrčené" Křižíkově ulici nabízí nové místo jednak bezbariérový přístup, třeba z Krupské ulice a nebo z ulice od domu kultury (pak výtahem), ale také pohodlnější parkování s větší kapacitou míst v podzemních garážích nákupního centra. Původní kontaktní místo Skupiny ČEZ v Křižíkově ulici je již definitivně zavřeno. Podle informace mluvčího Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Oty Schneppa byl poslední zákazník v předešlém centru obsloužen v pátek 25. února. Klienti Sberbank se dočkali, KB začala v Teplicích vyplácet náhrady Servisní "oranžové" místo ve Fontáně je otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin. Teď po otevření jako lákadlo nabízí jednu zajímavost. Zákazníci, ale i ostatní zájemci se v něm mohou až do 15. března vydat prostřednictvím speciálních brýlí i na sedmiminutovou virtuální prohlídku Jaderné elektrárny Temelín.