/FOTO/ Kdo je Justin Lavash? Brilantní bluesový zpěvák, kytarista a skladatel, který už řadu let žije v Teplicích. Začátkem dubna bude mít v domovském městě výroční koncert.

Justin Lavash, foto z archivu Deníku, z jeho koncertování v minulých letech. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

V pondělí 3. dubna, přesně na den svých narozenin, vystoupí v teplickém klubu TepJazzu. Domluvil se na tom s Antonínem Moravcem, který stojí za akcemi v Zahradním domě a nově se také po boku Štěpánky Hrůzové stará o program v bývalém Jazzclubu. „Rád dělám věci, které mají šanci stát se tradicí. S Justinem jsme se domluvili, že v našem TepJazzu bude mít koncert každý rok právě v den svých narozenin,“ okomentoval Moravec nový záměr v Teplicích. „Za roky naší spolupráce se z nás stali přátelé a troufám si tvrdit, že jsem jeden z důvodů, proč se Justin rozhodl trvale žít v Teplicích.

Justin Lavash má za sebou spolupráci s mnoha známými osobnostmi, jako jsou například Lenka Dusilová, Monika Načeva, Michal Horáček, Vladimír Merta či Radúza. Jeho virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev. Kluboví posluchači ho dobře znají jako sólového umělce, který fascinuje kytarovou virtuozitou, autentickým a charismatickým soulovým zpěvem, vlastní tvorbou a nevtíravým, avšak velkým a zábavným showmanstvím.

Specifický folk a blues, improvizace

Britský písničkář, mimochodem třeba vítěz ústeckého country a trampského festivalu InterPorta 2018, o sobě říká: „Chci bavit lidi svým specifickým folkem i blues. S kytarou tak z 30 procent improvizuji, takže každá má písnička je po čase jiná.“ Osobitý hudebník Justin Lavash bydlí od podzimu 2019 v Teplicích v Jankovcově ulici, kam se přestěhoval z pražských Holešovic. Především proto, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřeboval zvolnit pracovní i životní tempo.

Podle jeho velkého kamaráda Antonína Moravce to je muzikant, jakých v této republice moc neběhá. Narodil se v Anglii. Lze ho ale směle označit za celoživotního cestovatele s kytarou. 20 let žil v Londýně a v dalších místech Anglie, následně studoval v Holandsku, žil v Německu. Nějaký čas roky strávil ve Francii, kde má syna. Hrál na lodích v Karibiku. Od roku 2006 se usadil v Praze, odkud ale vyjížděl dál na své cesty po Evropě. Teď bydlí na Severu Čech. Jedním z důvodů, proč si vybral pro svůj další život právě Teplice, je podle něj to, že je zná kvůli Malé Paříži, na které hrává každý rok. Rock příliš nemusí, rád má jazz, folk a swing, což také sám hraje.

Kdo by chtěl s Justinem oslavit narozeniny, má tu možnost v TepJazzu. V pondělí 3. dubna to bude rozhodně stát za to. Koncert začne v 19.00, vstupenky v hodnotě 150 korun je možné si rezervovat předem na mejlu klubu.