Očkovací centrum bez předchozí registrace začalo v úterý 7. prosince fungovat v nákupním centrum Fontána v Teplicích. Prostory pro to od centra dostala krajská zdravotní zdarma. Očkování pro ty, kteří se předem registrují do centrálního systému, a vyčkávají na svůj termín, zůstává nadále v teplické nemocnici.

Očkovací centrum pro neregistrované v nákupním centru Fontána. | Foto: Deník/Petr Málek

Očkovací místo je v centru na podlažní úrovni Krupské ulice. Otevřené bude vždy v úterý a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin. Mělo by tu být minimálně do konce ledna, s ohledem na zájem lidí. „Smyslem vzniku nového centra v Teplicích je zvýšení proočkovanosti obyvatelstva Ústeckého kraje. Ta je bezpodmínečně nutná pro uklidnění stávající situace, abychom se mohli s pandemií onemocnění Covid 19 konečně vypořádat a ulevit pacientům i zdravotníkům v našich nemocnicích,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.