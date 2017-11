Chirurgie v teplické nemocnici bude v sobotu odpoledne bez proudu

Teplice - V sobotu 18. listopadu dojde v Nemocnici Teplice k opětovné plánované opravě rozvodné skříně v pavilonu F. V důsledku opravy bude od 13 do 16 hodin přerušena dodávka elektrické energie do tohoto pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

Teplická nemocniceFoto: Deník/ Z. Traxler

Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých oddělení a směřováním dotčených pacientů mimo teplickou nemocnici.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 18. listopadu od půlnoci do šestnácti hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od desíti do šestnácti přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od osmi do šestnácti hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportováni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl ředitel zdravotní péče Nemocnice TepliceTomáš Hrubý s tím, že diagnosticko-léčebný proces nebude narušen. Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn.

"O trpělivost žádáme také pacienty, kteří budou v sobotu 18. listopadu potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty bude možno vydat až po obnově dodávky energie," dodal Hrubý.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení: - příjmové chirurgické ambulance

- oddělení chirurgie, gynekologicko-porodnické oddělení, ortopedie a urologie, včetně všech těchto oborových operačních sálů a chirurgie JIP

- anesteziologicko-resuscitační oddělení

- stanice patologických novorozenců