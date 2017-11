Chmatáci v Teplicích mají nový cíl. Kradou květiny ve velkém

Teplice, Ústí nad Labem - Na podzim už lidé z veřejných míst ve městě i na sídlišti ukradli stovky kusů zeleně.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Je to smutný příběh. Jeden den nakoupíte květiny a vysadíte je do upraveného záhonku před domem. Den poté abyste šli pro další.

UBOŽÁCI, VRAŤTE JE!

Někdo měl stejný nápad, avšak odmítl za květiny zaplatit. A tak si vzal zeleň, za kterou jste utráceli vy. Anebo radnice, které takto přicházejí o desetitisíce korun.

„Jste snad takoví chudáci, že nemáte na pár kytek?“ rozhořčovali se nedávno ve vzkazu pro neznámého zloděje obyvatelé jednoho z domů v ústecké ulici Dukelských hrdinů. A za dva týdny přibyl v záhonku o dva vchody dál podobný vzkaz: „Ubožáci. Vraťte je! To vážně nemáte na svoje?!“

Všebořické sídliště je sice vedle Klíše nejklidnější čtvrtí ve městě, zloději však řádí i zde. Podzimních krádeží ale není ušetřeno ani centrum. „Podle zkušeností pracovníků odboru dopravy a majetku se ztrácejí květiny z centra města. Pravděpodobně nejde o řádění vandalů, ale někdo květiny odebral i s částí zeminy a odnesl si je,“ uvedla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Výměna letniček za podzimní výsadbu květin proběhla 19. a 20. října. Od té doby bylo potřeba květiny už třikrát dosazovat.

„Naposledy ve středu 1. listopadu a na některých místech už opět řada květin chybí. Zmizely z nádob u OD Labe nebo u magistrátu. Dosud se ztratilo na 240 kusů květin za více než deset tisíc korun,“ dodala Macová.

Krádeže květin už řeší ústecká městská policie. Pachatele však dopadne jen málokdy. „Naposledy jsme zadrželi člověka kvůli vytrhávání květin loni. Byl opilý, takže šlo spíše o výtržnictví než o krádež,“ poznamenal zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.

MIZÍ POLOVINA VÝSADBY

S krádežemi zeleně se potýkají i zahradníci v jiných městech. Například v Teplicích jde podle zahradního architekta Jana Šestáka o každoroční jev.

„První vlna krádeží je na jaře, kdy po městě vysazujeme letničky. Lidé si do záhonů chodí jako do samoobsluhy a když je na krádež upozorníme, odbudou nás s tím, že je tu kytek přeci hodně,“ vypráví Jan Šesták z firmy Zahrada Teplice.

Ke krádežím ale podle něj dochází i v dalších měsících, a to při prakticky jakékoli větší výsadbě ve veřejném prostoru. „Zakůlovaný strom neodnesete, ale túje nebo rododendrony ano. Stalo se nám, že jsme vysazovali řadu tújí a lidé nám je na druhém konci hned vyrýpávali. To pak přijdeme ráno do práce a třetina až polovina výsadby je pryč,“ konstatuje Šesták.