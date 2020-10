„Projektu, který do České republiky přineslo sdružení Nedoklubko, se v domově už od loňska věnuje jedna naše geriopracovnice a má s tím úspěchy,“ říká ředitelka Miroslava Barešová, která už na jaře několik takových chobotniček předala do nemocnice. Nápad podle ní vznikl po narození dítěte jednoho ze zaměstnanců domova.

Chobotničky do České republiky přineslo sdružení Nedoklubko, které sdružuje rodiče předčasných dětí a dlouhodobě s problematikou seznamuje veřejnost. „Je to původně dánský projekt, který se rozšířil do celého světa,“ vysvětluje ředitelka organizace Lucie Žáčková.

K pletení chobotniček se tak vloni dostala geriopracovnice bystřanského domova důchodců Kamila Šachová. Oslovila zručné pletařky z řad klientek a pustily se do háčkování. Projekt v Bystřanech úspěšně běží i letos. „Na Vánoce nám od organizace Ježíškovo vnoučata přišla sponzorským darem vlna v hodnotě dva tisíce korun od anonymního dárce, který chtěl, abychom v projektu pokračovali. Zapojili se nejen klienti, ale i jejich rodiny. Například dcera jedné klientky ze 4. patra upletla doma přes 60 kusů chobotnic,“ uvádí Šachová. Barevná zvířátka už brzy poputují do teplické nemocnice, kam je stejně jako na jaře předá vedení domova.

Při výrobě malých pletených hraček jsou možnosti fantazie neomezené. Podle informací ze stránek Nedoklubka se musí dodržovat bavlněný materiál, protože personál v nemocnicích chobotničky přepírá.

Pro ženy je háčkování a pletení obecně dobrý relax. Potvrzuje to také Miluška Ladíková, která se tomu věnuje celý život. „Dá se u toho koukat na televizi, odreagujete se tím. Nevyžaduje to ani velkou zručnost. Jakmile se naučíte tahy, tak si pak vžijete natolik, že to děláte poslepu,“ říká teplická seniorka, která je hlavní dodavatelkou teplých ponožek z vlny pro celou rodinu.

Chobotničky pomáhají nedonošencům, aby se cítili bezpečněji. Myšlenka se zrodila v Dánsku, kde vědci zjistili, že předčasně narozené děti, které objímají chobotničky, mají pravidelný tep, lépe dýchají a mají vyšší hladinu kyslíku v krvi. Celkově jsou klidnější.

Děti hračku nevnímají jako cizí těleso, naopak jim připomíná pupeční šňůru a navozuje větší pocit bezpečí. „Z medicínského hlediska chobotničky oceňujeme hlavně proto, že děti zklidňují,“ říkal k projektu už v minulých letech primář novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice Petr Janec. „Novorozeňata si s chapadélky hrají a mnohem méně se pak setkáváme s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy,“ potvrdil význam projektu.

V České republice se předčasně narodí každé dvanácté dítě. Není to ale problém jen u nás, jedná se o celosvětový trend. Podle lékařských závěrů za tím stojí stále vyšší věk rodiček a stoupající počet umělých oplodnění.