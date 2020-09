Potíže s docházkou ale nebyly jedinou záležitostí, která narušovala průběh jednání. Jeden z obžalovaných v soudní síni opakovaně usínal, což doprovázel hlasitým chrápáním. To, že by tím rušil, si nepřipouštěl. „Mám astmatické problémy. A v té místnosti se nedá vůbec dýchat. Co mám dělat? Hrozně mě to vysiluje a unavuje. Prostě to tak je,“ snažil se obhájit své chování o přestávce venku před budovou.

Teplický senát se v úterý k celému případu vrátil po dvou měsících. Promluvili čtyři lidé, kteří v době incidentu byli na koupališti a bitku zaznamenali. Jejich výpovědi ale nebyly příliš konkrétní a nevnesly do kauzy nic nového. Vypovídal například plavčík, který přiběhl řešit hádku dvou žen kvůli chování dětí v brouzdališti, čímž celá bitka vlastně začala.

„V brouzdališti byl hluk, snažil jsem se proto zjistit, co se děje. Přiběhl jsem tam. Na ženy, které se hádaly, jsem křikl, aby toho nechaly. Vypadalo to, že se to uklidní. Svoji pozornost jsem pak směřoval mobilu, který jsem kvůli tomu, že jdu do vody, odložil na okraji bazénu. Někdo po něm totiž sahal, tak jsem si pro něj musel rychle jít. Všude za mnou pak začaly létat pěsti. Byl to mžik. Kdo koho mlátil, ale konkrétně nevím,“ řekl soudci. Pak pokračoval už jen popisováním toho, jak ošetřoval napadeného mladíka, než přijela záchranka.

Jde o případ ze 7. srpna 2018. Podle obžaloby tam jedna z návštěvnic koupaliště v Dubí hlasitě napomenula dítě, které údajně topilo v brouzdališti svého vrstevníka. Když si do bazénku pro svého osočeného syna přišla matka, vložila se do celého incidentu obžalovaná Žaneta Dunková. Vrhla se na ženu, která dítě napomínala, s tím, že si to všechno vymýšlí. Poté se strhla bitka, do které se zapojili rodinní příslušníci Dunkové a jejich kamarádi. Brutálně napadli zejména mladého muže, který se zastal návštěvnice proti Dunkové.

I matku dítěte, které se mělo chovat nevhodně, si pozval soud na úterý 29. září k výslechu. V půlkruhovité ohrádce popisovala momenty z brouzdaliště. „Nevím, co je pravda na tom, zda někdo někoho topil. Podle mě se jen děcka pošťuchovala ve vodě. Ta paní to ale řešila s mým dítětem. Třásla s ním ve vzduchu, křičela mu do obličeje, že ho má plný zuby. Když jsem tam tedy přiběhla, co že to jako dělá a ať mé dítě pustí, smála se mi do obličeje a začala být vulgární. Navíc jsem z ní cítila alkohol. Přitom i ten chlapeček, co ho měl můj syn údajně topit, řekl, že to nebyla pravda, že po sobě jen stříkali vodu,“ líčila svědkyně.

Když viděla, jak se žena začala hádat s Dunkovou, vzala raději dítě z bazénu a odešla s ním na deku. „Už jsem pak jen viděla, jak se tam Žaneta s tou paní praly. Tahaly se za vlasy a nadávaly si. Přiběhl k nim nějaký pán a Žanetu odstrčil, až málem z toho brouzdaliště vyletěla. Musel ji chytat její bratr, aby nespadla,“ dodala ještě.

Tím, kdo přiběhl, byla David Michajlak. Snažil se ženy oddělit. Dunkovou ale vzápětí přispěchali bránit její kamarádi. Prý se jim nelíbilo, jak do ní strčil. Kromě ran pěstí a kopanců měly při rvačce padat i rasistické nadávky. Za brutální útok, po kterém skončil Michajlak v nemocnici s mnohačetnými poraněními, stojí teď před soudem pětice mužů. Celý případ je mediálně známý i kvůli tomu, že Michajlaka za hrdinství ocenil prezident státním vyznamenáním.

K úternímu termínu se nedostavilo několik předvolaných svědků, takže soudce ukončil jednání dříve, než měl v plánu. Hlavní líčení má pokračovat v listopadu. Přizváni jsou také soudní znalci, aby se vyjádřili k útoku a k vážnosti zranění.