Bacily zavřely pro návštěvy další zdravotnické zařízení v okrese. Omezení návštěv se jako první dotklo teplické nemocnice.

Městská nemocnice Duchcov | Foto: archiv

„Vzhledem k nárůstu počtu akutních respiračních onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje platí od 3. února do odvolání v Hornické nemocnici s poliklinikou zákaz návštěv na LDN a na stanici sociálních lůžek,“ informovala na svém webu bílinská nemocnice. Zákaz návštěv platí, až do odvolání, i na lůžkovém oddělení v městské nemocnici Duchcov. Z důvodu nárůstu respiračních onemocnění jsou od středy 29. ledna zakázány návštěvy i v teplické nemocnici, a to na anesteziologickoresuscitačním oddělení (ARO), jednotkách intenzivní péče (JIP) a porodnici včetně novorozeneckého oddělení teplické nemocnice.