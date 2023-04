Dobrá práce drogové policie. Vysledovali muže, jak v Teplicích prodává drogy. Když následně vtrhli k němu do bytu, našli mezi nepořádkem kompletní varnu pervitinu. "Kuchyň" i "kuchaře" rovnou zajistili. Soudce akceptoval návrh na vazbu.

Záběry z bytu, kde se vařily drogy. | Foto: Policie ČR

Případem rozsáhlého prodeje a výroby pervitinu se zabýval protidrogový tým teplické kriminálky. Dlouhodobým šetřením a sledováním se podařilo zadokumentovat, že 45letý muž z Teplic vyráběl v pronajatém bytě pervitin. Za necelý rok to bylo v celkovém množství přesahující 150 gramů.

Součástí zadržení pachatele této trestné činnosti byla také domovní prohlídka. "Při ní byly nalezeny plynový vařič, varné sklo, nádoby s různými chemikáliemi a digitální váha. Tyto věci sloužily k výrobě pervitinu. Taktéž bylo v bytě zajištěno 160 kusů léku, který obsahuje psychotropní látku," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.

Vyrobenou drogu dotyčný užíval sám nebo ji prodával drogově závislým osobám v Teplicích. A to minimálně v 70ti případech přímo v bytě, nebo třeba na parkovišti u prodejny rychlého občerstvení v Trnovanech. "Tohoto jednání se dopustil dealer i přesto, že si ve vězení odseděl několik let za obdobnou trestnou činnost. Policejní komisař ho obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Zároveň podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby," informovala mluvčí policie. Soudce ve čtvrtek 17. dubna návrhu vyhověl a dealer se tak vrátil zpět do věznice. Ve vazbě zůstane až do řádného soudního líčení, při kterém si vyslechne trest za opakovanou výrobu a prodej drog.