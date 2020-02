Vyjednávání trvá od září. Odbory dokonce v lednu svolaly manifestaci přímo před sklárnou. Upozorňují také na případnou stávku, pokud nedojde k dohodě. Jaké jsou pohledy na celou záležitost obou stran sporu?

Hlavním bodem sporu jsou peníze vázané v takzvané variabilní složce ke mzdě. „Kdyby byla odvislá na výkonu práce, dalo by se to pochopit. Aby ji ale člověk dostal, musí splnit fond pracovní doby, nebo je to vázáno na upozorňovací dopisy za porušení povinností při práci. Tohle je ale z našeho pohledu diskriminační,“ poukazuje předseda odborů Alexandr Ježek.

Personální ředitel sklárny AGC Flat Glass Czech Libor Sehnal vidí v novém návrhu s variabilní částí mzdy zejména motivování zaměstnanců. „Aby dělali především svou práci a hlavně tak, jak mají,“ říká. „Proto jsme odborářům nabídli buď variabilní složku, která by byla vázána na splnění fondu pracovní doby, nebo takovou, která by byla spojená s dodržováním pracovní kázně. S odkazem na to, že nosí v práci předepsané ochranné pomůcky nebo respektují interní pravidla firmy,“ vznáší argumenty. „Nevidím v tom nic špatného, variabilní složku mzdy dosud zavedenou nemáme a pro lidi je motivující, když si můžou sáhnout ještě na něco vedle své mzdy,“ dodává.

Vyjednávání je však stále bez výsledku, smlouva mezi odbory a vedením firmy podepsaná nebyla.