Městu senior způsobil škodu 20 tisíc korun. Hrozí mu vězení.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jde o případ z loňského roku, kdy policie dávala do médií pátrací relaci včetně fotografie. Ta zachycovala muže, který byl podezřelý z toho, že popsal černou barvou dvě zdi v Oseku. Jednalo se o nápisy „Miss you Eva“, kdy v prvním případě vyzdobil tímto nápisem o rozměrech 140 x 40 cm zeď u vchodu do kláštera. Dále stejný teskný nápis načmáral i na zeď v ulici Tyršova.

"Na kamerových záznamech byl zachycen nejen muž, ale i typ jeho vozidla. Stejné vozidlo potom kontrolovali policisté v Dubí, kdy řidičem byl občan SRN. Porovnáním kamerových záznamů bylo patrné, že se jedná o toho stejného muže a vozidlo. Po vyčíslení škody od města, kterému poškozením vznikla škoda přes 20 tisíc korun, bylo 67letému „malířovi“ sděleno obvinění z přečinu poškození cizí věci," uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.

