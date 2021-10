Co bude s areálem dál? Radnice podle pravidel soutěže oslovila v pořadí druhého zájemce. Tím je společnost DBAG Alfa, která za pozemky při prodeji obálkovou metodou nabídla druhou nejvyšší cenu - 56,7 milionu korun. Zaplatit stanovenou desetiprocentní zálohu jako jistinu ke smlouvě musí do 19. října.

To, že vítězná firma už nemá o areál bývalých dolů na Cínovci zájem, potvrdil starosta Dubí Petr Pípal. „Máme to písemně. Jako důvod jednatel firmy uvedl, že mu vadí aktivity spolku Cinvald, který na něj poštval média,“ zmínil čelní představitel města.

Podle starosty Dubí Petra Pípala firma od záměru koupit bývalé doly na Cínovci odstoupila právě kvůli negativním reakcím ze strany odpůrců prodeje. Členové spolku Cinvald ale vyhráno zdaleka nemají. Šanci koupit areál teď má v pořadí druhá z pěti firem, které se do soutěže zapojily.

