Deníku se ozvalo několik lidí, kteří si na osudný okamžik v tehdejším lázeňském městě pamatují. V komentářích pod odkazy na článek zveřejněných na redakčním Facebooku a třeba také ve skupině Teplice popisovali, jak to tehdy bylo, co si pamatují, případně jak o tom slyšeli od starších členů v rodině. „Můj děda mi kdysi o té nehodě vyprávěl. Jel se svým sourozencem přímo tím autobusem. Vystoupil ale naštěstí o zastávku dřív. Jeho sourozenec tenkrát zahynul, protože jel dál,“ zavzpomínal například Vráťa Čermák.

Přímým účastníkem nehody byl Rudolf Stolař. „Málem při tom přišel o nohu,“ líčí jeho synovec Petr. „Vyprávěla mi o tom mamka. Strejda byl rok ve špitále, chtěli mu zraněnou nohu uříznout. Ale teta udělala humbuk, tak mu zůstala,“ přidal do mozaiky smutné události známý divadelník z Hrobu.

Zajímavé světlo do vzpomínek vnesl Jirka. V osudný den před 65 lety měl v autobuse babičku. „Zrovna si po nástupu kupovala lístek u průvodčí, když došlo k nárazu. Zůstala viset v rozbitém okně. Vyvázla se zlomenou klíční kostí a otřesem mozku,“ popsal. V rodinném archivu má uložený dokument adresovaný právníkům tehdejších Československých státních drah. Deníku do něj nechal nahlédnout. Za půlroční léčení, psychickou újmu a náhradu škody za ušlý výdělek v pracovní neschopnosti měla žena od drah inkasovat 3500 korun.

Někteří lidé ve vzpomínkách vyprávěli, že osoba, která obsluhovala závory, se po jejich chybném zvednutí a následném sledování toho, co se stalo, hned oběsila. Toto se však redakci nepodařilo ověřit. Soudní spis z následného hlavního líčení není k dispozici. Faktem je, co bylo příčinou omylu. Na tom se shodlo více přímých svědků.

Viděl to například Vladimír Studecký, který dodnes bydlí kousek od místa nehody. „Zrovna jsem šel z města. Čekal jsem, až se otevřou závory. Hradlář měl vedle svého domku sklad uhlí a právě v tuto dobu šel pro uhlí. Mezi tím projel jeden vlak. Když se pak vrátil zpět, tak auta troubila. Údajně neměl možnost si ověřit, jestli projely dva vlaky, jak měly. Zvedl závoru, na přejezd vjel autobus a „potkal“ se s projíždějícím vlakem. Zranění lidé padali pod kola vlaku i do podchodu. Řidič autobusu vylétl na lokomotivu ke komínu. S obrovskými popáleninami po uzdravení jezdil jako šofér s nákladním autem u OZP. Pak byl rozšířen podjezd pro auta u Bonexu, přejezd zrušili,“ vylíčil svědek.

V Dubské ulici v té době bydlela také paní Libuše. „Nad starým fotbalovým hřištěm, tudy jsme chodili z města s nákupem. Já se tu ráda dívala na kouřící lokomotivy. Bylo mi málo, ale pamatuji si, jak jsme se u mandlu nad závorami s babičkou otočily a ona mne strčila k paní dovnitř, abych tu hrůzu neviděla,“ vytahuje z dětských let Tepličanka.

Teplice se po nehodě oblékly do černého. „Výlohy byly vyzdobeny smutečními oznámeními. V té době jsem jezdívala na němčinu do Teplic a naši doma trnuli strachy. Byla to hrůza, při vzpomínce se vkrádají do očí slzy,“ uvedla Eva Vondráková v diskuzi pod prvním článkem o nehodě na Facebooku Teplického deníku.

Přejezd v té době získal přívlastek smrtelný. Nakonec ho správce drah zrušil. Sousední podjezd jako náhrada slouží dodnes.