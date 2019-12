Moldava vyhlásila kalamitní stav

Silnice 382 z Mikulova na Moldavu byla uzavřena. Na Moldavě byly místy až dva metry sněhu. Horská obec vyhlásila kalamitní stav. Mimo provoz byl lyžařský areál Bouřňák a problémy s přívaly sněhu hlásil i Cínovec. Zrušen byl kvůli kolapsu na horách oblíbený běžkařský závod Krušnohorská třicítka. „Kalamitní stav jsme vyhlásili z důvodu neprůjezdných komunikací, na vině je silný vítr a vydatné sněžení,“ vysvětlila důvod místostarostka Moldavy Eva Kardová. Zároveň vedení Moldavy vyhlásilo pohotovost krizového výboru obce k řešení mimořádných situací.

Do divadla se vrátila kultura

Na novém desetimetrovém plátnu a s kvalitnějším sedmikanálovým zvukem zahájilo v únoru po rekonstrukci promítání kino v Bílině. Společně s kinem se do života v Bílině vrátil také divadelní provoz, který využívá stejný sál a jeviště. Rekonstrukce za zhruba 10 milionů korun se týkala především jeviště, kde už byly některé komponenty technickyi bezpečnostně nevyhovující. “Vyměnili jsme všechny části jevištní technologie, kromě světlometů a stmívací jednotky, které jsme doplnili o další kusy,“ popsal technik Kulturního centra Bílina Martin Kačírek.

Plné hlediště tleskalo otevření Zimáku

Bývalí hokejisté Litvínova a Teplic byli v březnu u slavnostního otevření teplického Zimáku. Když vhodil primátor Teplic Hynek Hanza se svým synem mezi hokejky Zdeňka Skořepy a Aleše Zahálky první buly, tleskalo všem aktérům na pět stovek diváků. Vážně jsem nadšený. Bylo mi líto, že ten starý zimák víceméně spadnul, prožil jsem tam krásné momenty v juniorské reprezentaci. Žil jsem tři roky v Teplicích, mám ženu z Teplic, takže jsem si také přál, aby tu byl konečně zimní stadion. To, že se to nakonec povedlo, je dobře pro lidi z Teplic a především pro teplické děti, protože nemusí dojíždět do Bíliny, nebo kamkoliv jinam v tom žákovském věku,“ říkal po utkání Jiří Šlégr z litvínovského HC Verva.

Aquacentrum Teplice se otevřelo po rekonstrukci

Aquacentrum v Teplicích se po své rekonstrukci a přestavbě na dětský svět a s novým bazénem pro plavce otevřelo na konci dubna. První nedočkavci už čekali ráno venku před halou, než se otevře. Bazény v Aquacentru jsou otevřené každý den od 9 do 21 hodin, vyjma pondělí, kdy je otevřeno až odpoledne od 13 hodin. Vstupné lze různě kombinovat. Základní vstupné pro osobu nad 15 let, která půjde do dětského světa, a tím pádem může i do odděleného plaveckého bazénu, činí na jednu hodinu 90 korun. Pokud půjde někdo vyloženě pouze plavat, tak má hodinový vstup do sportovního 25metrového bazénu 60 korun.

Bagr „utopily“ tuny bahna

Pracoval dokonce už i 15 metrů od břehu a nic. U kraje pak najel na skrytou vývěvu spodních vod. I když měl pod sebou výztuže, tak se propadl, pohltilo ho bahno. Řidiči se nic nestalo,“ popsal Pavel Krejza, technický ředitel firmy, která dostala odbahnění rybníku na starosti. „Nejprve jsme ho zkoušeli vytáhnout tak, že jsme zapřáhli tatrovky, ale to se nepodařilo,“ podotkl. 20tunovému bagru tak musel na pomoc přispěchat jeho 30 tunový ocelový kolega.

V teplickém muzeu je moderní laboratoř

Vykopané kusy hlíny ukrývající v sobě kovová tajemství dřívější doby už nebudou muset odborníci na minulost z Teplic nikam posílat. V regionálním muzeu otevřeli speciální laboratoř, ve které si s takovými historickými nálezy poradí. Předměty šetrně zbaví nežádoucích nečistot, prozkoumají a na jednom místě rovnou zakonzervují pro uložení do sbírky.Jak nálezy vypadají a nakolik jsou zachovalé, to muzejníkům ukážou nové rentgeny.

Teplice mají bezobalový obchod

Nasypou vám od všeho hrstičku nebo plný pytlík. Načepovat si můžete aviváž do své nádoby. Nebo si koupit bambusový kartáček, který až doslouží, tak ho můžete zakopat do země a příroda si s ním hravě poradí. Do zajímavého projektu, který už takto funguje například v Ústí nebo Litoměřicích, se pustily dvě usměvavé ženy Anna s Kateřinou, původem recepční a asistentka ředitele. „Chodily jsme do podobného krámečku v Ústí a říkaly si, že by něco podobného mohlo být dobré i v Teplicích. Tak jsme se do toho pustili, než nás někdo předběhne,“ svěřila se Anna Pášová.

Pouť přilákala tisíce lidí

Město Osek žilo o víkendu poutí, navštívily ji tisíce lidí. Vše začalo slavnostním průvodem, který vyšel od budovy základní školy. Na historickém tržišti lidé narazili na stánky s řemeslnými produkty či loutková divadla. Na Klášterním náměstí byl po oba dny připraven bohatý kulturní program. K vidění tam byla výstava chovatelů domácího zvířectva či výstava modelového kolejiště a modelů železničních vozidel a pro děti byly připraveny atrakce.

Hadí lázně zatím musí zůstat stát!

I když končící ministr kultury Antonín Staněk dal Jaroslavu Třešňákovi svým podpisem zelenou, nemůže teplický podnikatel Hadí lázně zbourat. Novou stopku mu v září vystavil Staňkův nástupce Lubomír Zaorálek. „Nic se bourat nebude, dokud celou záležitost okolo této stavby v Teplicích znovu neprozkoumáme,“ vzkázal.

Nový trolejbus je jediný v republice

V republice je jediný. Délkou skoro 19 metrů překonal dosavadní rekordy v teplické hromadné dopravě. Od ostatních ho na první pohled kromě rozměrů odlišuje vzhled předního skla. Teplice si do své flotily vozidel pro MHD pořídily unikátní kloubový trolejbus s označením Škoda 33 Tr. V říjnu se s ním v lázeňském městě svezli první cestující a jízdu si pochvalovali.

Nová Ves dostala přednost

Původně zde měly stát panelové domy. Jejich plánovaná výstavba však byla na konci 80. let ze strany státu zrušena. Dnes sem do neudržované zeleně lidé chodí venčit psy nebo běháním provětrávat plíce. Lokalita u vodojemu na Nové Vsi v Teplicích se má ale do budoucna celá změnit. Počítá s tím plán na výstavbu nového koupaliště. Vizualizace, jak to celé bude vypadat, už existují.

Bílina chce tubusová dvojčata

Povede pod městem v délce 1300 metrů a bude stát 4,5 miliardy. Tunel v Bílině vidí Ředitelství silnic a dálnic jako nejlevnější řešení pro snížení současné tranzitní dopravy. Stejně to vnímá také vedení radnice. V prosinci o tom zástupci ŘSD společně s geology a policií debatovali s občany. Stavět se začne po pěti letech příprav nejdříve v roce 2025. Zatím není jisté, zda bude mít dva provozní tubusy nebo pouze jeden. Vedoucí dopravní policie Ústeckého kraje Jiří Ušák se domnívá, že by měl mít jízdní pruhy pro oba směry dopravy oddělené, podobně jako tomu je na dálnici D8 u Prackovic.