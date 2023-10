Obchodní centrum Galerie vonělo o víkendu čokoládou a dalšími sladkostmi. Pralinky v různých podobách ale provětraly lidem peněženky.

Čokofest v Teplicích, říjen 2023. | Video: Deník/Zdeněk Traxler

Nebylo to nic levného, ale za ochutnávku to stálo. Milovníci čokolády měly v sobotu a neděli žně v Teplicích. V Galerii se konal tradiční čokoládový festival. Nabídka prodejců i výrobců čokoládových produktů byla pestrá. Rozhodně to ale nebylo nic pro dietáře.

Návštěvníci festivalu čokolády se ale museli smířit s vyššími cenami, než jsou zvyklí z obchodů. Třeba jedna malá pralinka přišla i na třicet korun. U prodejních stánků si přišli na své nadšenci nejen oblíbené sladkosti, ale i mnoha jiných pochutin, případně pomůcek pro vaření.

Zdroj: Zdeněk Traxler