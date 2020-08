„Jedná se například o lidi z Ukrajiny nebo pracující v Německu, kteří se vrací domů,“ upřesnila. Z osmi prokázaných nemocných vykazovali pouze tři nějaké zdravotní potíže. Ostatní jsou podle Poláčkové zcela bez příznaků. I přesto zůstávají doma v izolaci.

Už před několika dny vyhaslo ohnisko v krupském dětském domově. Aktuálně mohla hygienická stanice prohlásit za vyhaslý zdroj také Městskou policii v Teplicích. Dva nemocní strážníci zůstávají nadále doma. Ostatních šest, kteří s nimi přišli během služby do dlouhodobějšího kontaktu, mohli po preventivní karanténě zpět do práce. Testy u nich koronavirové onemocnění neprokázaly.

Podle ředitele strážníků Michala Chrdleho Covid-19 v řadách městské policie její činnost neomezil. „Veřejnost nic prakticky nepoznala. Přeskupili jsme směny podle aktuální potřeby. Alespoň jsme si vyzkoušeli náznak krizového stavu, který nás může v tomto ohledu kdykoliv potkat,“ komentoval ředitel s tím, že kvůli zavedeným opatřením nemuselo vedení městské policie ani nikoho odvolávat z dovolených do práce.

Covidová situace ovlivnila letošní léto. Nešťastní jsou majitelé cestovních agentur.

Podmínky pro vícedenní pobyty mimo republiku se mění prakticky ze dne na den. Třeba v případě Řecka. „Jednou v televizi řeknou, že lidé musí mít testy a že po návratu půjdou do karantény, druhý den už to neplatí. Lidé nás teď denně bombardují telefony, jak to tedy je. V lepším případě chtějí raději změnit termín, v horším požadují storna,“ vylíčila jedna z pracovnic cestovní kanceláře s pobočkou v Teplicích.

Cestovní kanceláře zároveň požadují, aby cena stávajícího koronavirového testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Právě kvůli motivaci lidí nerušit zaplacené zájezdy. Podle ministerstva zdravotnictví jsou ale současné plošné kapacity pro testování dostatečné. Ministerstvo nemíní snižovat ani stanovenou cenu 1 756 korun.

Bez větších problémů je zatím cestování do Chorvatska. Potvrdila to rodina Svobodových z Úpořin, která se v minulých dnech vrátila z letoviska nedaleko Šibeniku. „Zdržení bylo akorát na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem. Při zpáteční cestě už to bylo zcela bez problémů. Teplotu nám nikdo po cestě neměřil. Na pobřeží občas někdo nosil roušku, zrovna tak v obchodech. Jinak ale běžný letní život,“ popsal tamní situaci Miroslav Svoboda.

Epidemioložka Eva Poláčková poukázala na jiného strašáka, který v těchto dnech začíná vystrkovat růžky. A to je klasická chřipka. Podle ní se už v těchto dnech napříč okresem šíří jak typ A, tak jeho chřipková sestra s kmenovým označením B. Výhodu v tomto ohledu mají podle vedoucí hygienické stanice ti, kteří jsou proti tomuto onemocnění očkovaní.