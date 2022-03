Při mezitýdenním porovnání stoupají počty nakažených jen nepatrně, ale trend je zřejmý. Počet nakažených koronavirem opět po více než měsíci setrvalého poklesu přibývá. „Výsledky, které máme z pátku z německé laboratoře ukazují, že se tu výrazně šíří dánská verze omikronu BA.2,“ říká krajská hygienička Lenka Šimůnková. Podle jejích slov ale s nárůstem nově pozitivně testovaných nesouvisí uprchlická krize, kdy do Ústeckého kraje přicházejí tisíce válečných utečenců. „Oslovili jsme praktické lékaře, a ti žádné pacienty z Ukrajiny neošetřovali,“ vysvětluje hygienička.

Nejhorší situace je aktuálně v okrese Děčín, kde za poslední týden laboratoře diagnostikovaly 592 covid pozitivních lidí, naopak nejméně nových pacientů je na Lounsku, 351. Současná čísla jsou daná i celkovým průběhem epidemie. V zatím poslední vlně se totiž začaly v jako prvním okrese prudce zvedat počty nakažených právě v okrese Louny, naopak Děčín byl v prvních dnech a týdnech na chvostu tabulky s novými případy koronaviru. Tato vlna tak dříve dobíhá tam, kde nejdříve začala.

Že se stovky tisíc uprchlíků na covidové situaci projeví, je více než pravděpodobné. Na Ukrajině je totiž v porovnání s Českem nižší proočkovanost, zároveň dlouhé cesty ve vlacích nebo autobusech přenosům všech respiračních nákaz, nejen covidu, přejí.

Na pravděpodobný příchod další, tentokrát ale výrazně slabší vlny nákazy neupozorňují jen v České republice. S dalším růstem pozitivně testovaných na covid se setkávají také v sousedním Sasku. Podle Institutu Roberta Kocha, který má v Německu sledování epidemie na starosti, během posledních sedmi dní v této spolkové zemi přibylo 1 825 nakažených na 100 tisíc obyvatel, téměř pětkrát více než v Ústeckém kraji. V některých příhraničních obcích pak incidence dosahuje ještě o tisíc případů vyšších hodnot. Podle bioinformatika z univerzity v Greifswaldu Larse Kaderaliho je tak sousední země na prahu šesté vlny koronavirové nákazy, jak napsaly minulý týden Sächsische Zeitung.

Od pondělí 14. března došlo v Česku k výraznému rozvolnění. Respirátory už nejsou povinné, a to například v obchodech nebo v restauracích. Lidé nicméně toto nařízení dlouhodobě ve velké míře nerespektovali a ochranu nosu a úst nenosili. Podle krajské hygieničky by ale respirátory nosit měli. „Obzvlášť pokud se jedná o místa s velkou koncentrací lidí, jako jsou například obchody, měli by si nasadit alespoň roušky,“ dodává Šimůnková.