Počty nově nakažených

v pondělí 29. března

Děčín: 166

Litoměřice: 118

Ústí: 64

Teplice: 104

Most: 63

Chomutov: 63

Louny: 35

Celkem Ústecký kraj: 621

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Pokles. Virus útočí méně. Po několika týdnech lockdownu míří počty nově nakažených covidem-19 v Ústeckém kraji směrem dolů. Zatímco od začátku března přibývalo pravidelně více než tisíc případů denně, rekordem bylo 1 518 nakažených, v minulém týdnu se čísla konečně dostala pod tisícovou hranici. Trend se potvrzuje i v tomto týdnu, v pondělí 29. března hygienici evidovali v regionu 621 nových případů. Aktuálně je v Ústeckém kraji přes 14 tisíc lidí nakažených koronavirem.

„V posledních dnech jsme zaznamenali mírný pokles počtu nakažených. Snad to vydrží. Ale upřímně jsme doufali, že budou klesat více,“ je opatrná a zároveň dál nabádá k ostražitosti šéfka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

A co dělat, aby klesající trend pokračoval? Podle hygieniků je jediný recept. „Chceme lidi poprosit, aby během Velikonoc nedělali velká rodinná setkání. Jen tak je šance udržet se na nižších číslech,“ požádala Šimůnková.

Počty mrtvých od začátku pandemie

Děčín: 371

Litoměřice: 307

Ústí: 242

Teplice: 249

Most: 337

Chomutov: 342

Louny: 219

Celkem Ústecký kraj: 2067

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nejhorší je situace v kraji už několik týdnů na Děčínsku. Nyní tam s koronavirem podle hygieniků bojuje 2 622 lidí. K přenosům viru tam dochází hlavně v rodinách, v okrese aktuálně není žádné velké koncentrované ohnisko. Nejméně nakažených má okres Louny, aktuálně nemocných je tam 1 389. V regionu se poměrně hojně objevuje britská mutace koronaviru, jihoafrická tu zatím prokázaná není.

I když nově nakažených přibývá nyní o stovky méně než před časem, nemocnicím v kraji se zatím stále neulevilo, dál jedou naplno. Efekt lockdownu dorazí podle odborníků do špitálů se zpožděním. „Zátěž nemocnic je pořád obrovská. Nepatrný pokles jsme sice zaznamenali, ale pořád jsme hodně obsazení. Stále je situace velmi, velmi vážná,“ potvrdila Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která v kraji spravuje pět nemocnic.

Největší přetlak je dlouhodobě na lůžkách s intenzivní péčí. V úterý 30. března hlásilo Ústí 9 volných lůžek intenzivní péče, Most 1, Chomutov 3, Teplice 4, Děčín 1. Situace se tak v posledních dnech nepatrně zlepšila, špitály jsou ale i tak dál extrémně přetížené.

V regionu se také nadále řeší potíže s očkováním, hlavním důvodem je stále nedostatek vakcín. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo v Ústeckém kraji prozatím 71 919 lidí, dvě dávky má zatím jen 24 927 lidí. Průběh vakcinace se nelíbí ani praktickým lékařům v kraji, ti podle vlády mohou očkovat už od začátku března, v regionu zhruba od poloviny měsíce skutečně začala jen hrstka, 34 ze zhruba 270 praktiků, kteří chtějí očkovat. K dispozici dostali navíc vakcíny jen v řádu stovek dávek.

„Na očkování je v Ústeckém kraji připravena naprostá většina praktických lékařů. Bohužel stát i kraj z nepochopitelných důvodů stále upřednostňuje v dodávkách vakcín očkovací centra. Nutí tak nejstarší pacienty do složité registrace, následně často do komplikovaného dojíždění do očkovacího centra, přestože mnoho z vás preferuje dostat očkování u svého praktického lékaře,“ uvedlo v otevřeném dopise svým pacientům Sdružení praktických lékařů.

„Praktičtí lékaři zaregistrovali k očkování ve svých ordinacích tisíce seniorů ve věku nad 70 let. Tito lidé stále nemohli být naočkováni. Naopak v mnoha očkovacích centrech v našem kraji očkují občany zcela mimo registrační systém, lidi mladé, zcela zdravé, bez zdravotních rizik,“ dodalo sdružení.

Ústecký kraj se nařčením brání, s praktickými lékaři podle vyjádření jeho zástupců při vakcinaci počítá. Chce co nejvíce využívat jak je, tak očkovací centra, kde se dá vakcinovat ve větším počtu a rychleji. Kraj chce k praktikům směřovat lépe skladovatelnou vakcínu firmy AstraZeneca, potíž je ale podle hejtmanství v nedostatku vakcín. Stále jich nechodí dost.

Aktuálně nemocní (30. března)

Děčín 2622

Litoměřice 2153

Ústí 1907

Teplice 2093

Most 2053

Chomutov 1830

Louny 1389

Zdroj: Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem