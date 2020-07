Mluvili jsme proto s epidemioložkou o tom, odkud k nám nemoc přichází. Obvolali některá zařízení, jak jsou na nová opatření připravená. Sondovali jsme na obcích, zda budou rušit nějaké akce. Ptali se lidí, zda se nebojí vycestovat třeba do Chorvatska.

Podle epidemioložky Evy Poláčkové z teplické hygienické stanice se ve dvou případech jedná o cizince, kteří pendlují mezi Teplicemi a svými rodinami na Ukrajině a v Dánsku. „V obou případech si dotyční nechali kvůli cestování do zahraničí sami udělat preventivní test, který vyšel pozitivně,“ podotkla Poláčková. Jsou bez příznaků.

Další dva teplickou hygienou registrovaní lidé s koronavirovým onemocněním se nakazili v sousedních okresech. V jednom případě jde o zaměstnance z Úřadu práce v Ústí nad Labem, kde je podle Poláčkové jedno z aktuálních ohnisek. Poslední registrovaný člověk z Teplicka se zúčastnil svatby v Úštěku.

Někde roušky ještě neodložili

„Všichni čtyři registrovaní jsou izolovaní od ostatních. Jeden musel být hospitalizovaný v nemocnici,“ upřesnila stav ke čtvrtečnímu poledni 23. července epidemioložka z teplické hygienické stanice. Podle ní jsou tyto případy jasným signálem, že začíná očekávaná druhá vlna. A to nejen na Teplicku.



Ústecký kraj se s celoplošným nárůstem počtu nemocných vrací k některým opatřením, která už fungovala na jaře při první vlně. Od pátku 24. července platí rozšířené nařízení ohledně nošení roušek. Kromě nemocnic, kde to dle nařízení vlády platí neustále, krajská hygiena nařídila povinnost nosit roušky také v ambulancích lékařů či lékárnách. Roušku budou muset mít také ti, kteří přijdou na návštěvu za svými příbuznými do domovů pro seniory.

V některých takových seniorských zařízeních ale roušky neodložili ani po první vlně. Třeba v Domově důchodců v Bystřanech. „U nás je nosíme stále, takže nic nového. Pro návštěvy platí i další opatření, doba pobytu maximálně 30 minut, desinfekce, dodržování vzdálenosti,“ vyjmenovala některé ředitelka Miroslava Barešová.

V Modlanech se slavnostmi počítají

To, že na Teplicko zřejmě přichází druhá koronavirová vlna, vnímá negativně Roman Polucký s rodinou. Chystají se totiž na konci srpna na dovolenou do Chorvatska. „Myslel jsem, že už to je po jaru celé za námi. A teď abych se obával, zda vůbec budeme moci vycestovat. Už to mám celé zaplacené. Všichni se těšíme,“ konstatoval. O stornování zájezdu zatím ale neuvažuje. Vyčká, co bude.



Bez ohledu na to, jak se bude situace vyvíjet v dalších týdnech, zatím také počítají v Modlanech se slavnostmi obce. Naplánované je mají tradičně na závěr prázdnin. „Zatím tedy doufáme, že se nám je podaří uskutečnit. Máme sice smluvně ošetřeno s účinkujícími, že bychom jim neplatili za zrušení, pokud zasáhne vyšší moc, ale raději bychom slavnosti pro naše obyvatele zorganizovali,“ uvedl místostarosta Modlan Petr Hubený. Další organizační schůzka má proběhnout v příštím týdnu, kde už by mělo být jasněji.

Nově zavedená hygienická opatření se zatím netýkají obchodů, podniků, restaurací ani sportovních akcí. Podle epidemioložky Evy Poláčkové nejsou informace o počtech nemocných důvodem k nějaké panice. „Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ podotkla s tím, že s očekávaným opětovným nárůstem počtu testovaných lidí také porostou i počty pozitivních výsledků. Odběrné místo je stále v areálu teplické nemocnice, kterou provozuje Krajská zdravotní.