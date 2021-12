Spuštění vakcinace dětí do 12 let proti koronaviru je v regionu v plánu od 20. prosince. Už nyní ale mohou rodiče své ratolesti starší 5 let k očkování registrovat. V Ústeckém kraji chtějí, aby děti vakcínu dostávaly ve známém prostředí.

„V Ústeckém kraji neplánujeme budování očkovacích center pro takto malé děti. S ohledem na dětský očkovací kalendář ostatních očkování, a v podstatě plánované individuální očkování a specifika malých dětí, neplánuje Ústecký kraj očkování v očkovacích centrech nemocnic, a měla by to tak být součást preventivní péče praktických lékařů pro děti a dorost. Uvědomujeme si totiž, že u dětí hraje roli i psychika, a pokud některé mají třeba strach z lékařů, je očkování v ordinaci jejich dětského lékaře pohodovější než dítě brát do očkovacího centra nemocnice,“ uvedl krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

Online reportáž

Děti mají dostávat zhruba třetinovou dávku vakcíny, před několika dny její aplikaci schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky. Dětští lékaři si budou vakcíny objednávat přímo u distributora. Někteří pediatři se již na očkování připravují. „Od 21. prosince budeme očkovat v ordinaci i děti od pěti let. Zájemci jsou, prosím kontaktujte nás a my vás budeme zpětně kontaktovat s termínem,“ žádá rodiče například žatecká pediatrička Petra Bedenková. Děti starší 12 let již ve své ordinaci očkuje.

Kolik se do očkování zapojí praktických lékařů pro děti a dorost zatím není zřejmé. Až to bude jasnější, chce kraj zveřejnit na svých stránkách seznam lékařů, kteří budou vakcinovat. „Požádali jsme předsedkyni sdružení praktických lékařů pro děti a dorost o předání informace všem dětským lékařům s prosbou, aby se v zájmu rodičů co nejvíce zapojili do očkování svých registrovaných dětských pacientů,“ pokračoval Petr Severa.

Pokud by jejich dětský lékař nevakcinoval proti covidu-19, rodiče by se museli dohodnout na jiném místě. Minimální zásoba dětských vakcín bude k dispozici pro výjimečné případy v Krajské zdravotní.

„Prosím, nechte své děti očkovat,“ nechal se před spuštěním registrací slyšet ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Česká republika má momentálně objednáno přes 300 tisíc dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech pro nejmenší děti.

Souhlasí s ním primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý. „Očkování je účinné, bezpečné, schválené. Doporučujeme ho,“ řekl Deníku.

„Ve většině případů má sice koronavirus u dětí lehký průběh, komplikovaných případů je relativně málo, ale už i u nás v republice jsou stovky případů postcovidového syndromu u dětí. A právě děti od 5 do 12 let jím trpí nejčastěji,“ uvedl Dlouhý. Podle vakcinologů je očkování pro děti bezpečné, vedlejší účinky mohou prý být podobné jako u dospělých, děti ale obecně snášejí vakcinaci lépe. Kdyby prý bylo jakékoli podezření, že látka není bezpečná, Evropská léková agentura by jej podle vakcinologů neschválila. „Je podle mého důležité, že díky vakcinaci budou moci děti chodit normálně do školy, bez přestávek, udrží je v docházce, nebudou muset do karantény,“ pokračoval primář infekčního oddělení.

Podle expertů se očkováním ochrání nejen děti, ale také další lidé například v jejich rodinách. „Riziko přenosu mezi dvěma očkovanými je výrazně nižší. Je jednoznačně prokázané, že nakažlivost je u očkovaných nižší,“ dodal Pavel Dlouhý.