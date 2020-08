Podle ředitele krupských strážníků Jiřího Petráka jsou totiž někteří lidé v tomto ohledu hodně naivní. „Myslí si, že masáž srdce v pohodě zvládnou. Ale když pak mají nějakou dobu vydržet tempo, tak se začnou potit a už nemůžou. Na našem trenažéru si budou moci vyzkoušet, jak na tom s fyzickou kondicí jsou,“ řekl.

„Podobně to mají s alkoholem. Myslí si, že když si dají pár piv, že to nikdo nemůže naměřit. Pak se ale diví, když jim přístroj ukáže třeba i jednu promile,“ směje se. Podle něj mohou návštěvníci dechovou zkoušku u stánku vzít i jako kontrolní zjištění, zda už mohou řídit autem zpět domů. Kdo bude mít zájem, může se nechat otestovat i na drogy. „Na rozdíl od alkoholového testu ale o tuto prověrku nebývá zájem,“ dodal Petrák.

I takové budou o víkendu slavnosti v Modlanech. Vedení obce je na rozdíl od jiných subjektů na Teplicku v koronavirovém období neodvolalo. Naopak připravilo pro návštěvníky bohatý hudební i doprovodný program. „Zvažovali jsme samozřejmě i možnost, že by se akce nekonala. Nakonec jsme se ale domluvili s účinkujícími, že do toho půjdeme. Hudební kapely počítaly s tím, že pokud by přišla nějaká nová omezení, tak nevystoupí. Jsme ale rádi, že se to podařilo udržet. Podle zkušeností z minulých let se tu nesejde tisíc lidí nahromaděných na jednom místě najednou. Během dne se návštěvníci vystřídají,“ komentoval místostarosta Petr Hubený.

Slavnosti zahájí ve 13.30 hodin fanfáry a vystoupí děti z MŠ Modlanská rolnička. Pro nejmenší návštěvníky bude ještě předtím připravena celá část dopoledního programu. Užívat si budou zábavnou show s dinosaury.

Odpoledne se na pódiu vystřídají Rangers Band, Crazy Dogs, The RockSet a Petr Lüftner. Po loňských problémech s elektřinou přijedou do Modlan znova zahrát imitátoři The Beatles. Celý program bude moderovat Aleš Lehký ze Snídaně s Novou. Kdo bude mít zájem, může se svézt mašinkou po silnicích přes obce Modlanska.

Mezi každoroční návštěvníky patří rodina Smiříkova z Teplic. „Samozřejmě si to ujít nenecháme. V Modlanech máme spoustu přátel, manžel tam jezdí fandit na fotbal. Navíc to je jedna z mála akcí, které se přes celé prázdniny konají. Takže se těší i děti,“ uvedla maminka Růžena.

Ostatní akce zrušili

Kulturní programy letos s ohledem na dění okolo koronaviru zrušili například v Proboštově, slavnosti neměli ani ve Rtyni. Nekonala se tradiční pouť ve Světci ani v Oseku. V září nebude Mariánská poutní slavnost v Krupce. Město informaci o jejím zrušení zveřejnilo v těchto dnech na svých stránkách. „Současný vývoj koronaviru není nadějný, aby se v nějakém rozumném a přiměřeném programu mohly „Mariánky“ konat,“ oznámilo vedení Krupky.