V Krupce, Teplicích a Bílině. Tam se státní podnik České pošta rozhodl zrušit k 30. červnu některé své pobočky. I přes snahu obcí to nějak zvrátit se nepovedlo chod pošt prodloužit. Lidé v okolí těchto poboček mají smůlu.

Česká pošta, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

V Bílině už nebude fungovat pošta 4, v sídlišti Za Chlumem. V Krupce skončila pošta 3, v Poštovní ulici. V Teplicích po opravě nádraží neobnoví provoz pošta 2. K nevoli lidem ze šanovského sídliště je zrušená pošta 4 na sídlišti Šanov II v ulici A. Sochora.

Česká pošta od 1. července ruší tři stovky svých poboček. V pátek na poslední den provozu otevřely rušené pobočky pouze na symbolickou první hodinu. Pak se dveře pro klienty uzamkly definitivně.

Od začátku prázdnin jich bude místo dosavadních 3200 k dispozici pouze 2900. Hlasité rozhořčení po tomto rozhodnutí oznámeném v březnu netajili zástupci radnic ani obyvatelé měst, jichž se rušení poboček dotkne. Starostové se proto při jednání s vedením pošty snažili rozhodnutí zvrátit, nebylo jim to však nic platné. Manažeři státního podniku u svého seznamu neustoupili co do počtu zrušených poboček ani o píď.

