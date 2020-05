Teplice v pondělí 25. května zažijí netradiční veřejnou oslavu významného životního jubilea jednoho ze svých obyvatel.

Jak už název napovídá, jde o výstavu k autorovým kulatinám, do které vybral 40 obrazů za zhruba 20 let své volné tvorby. „Vybral jsem jak zátiší, portréty, akty, tak fotografie digitální, nebo autorské tisky vyrobené ve fotokomoře přes 100 let starou technikou na barytové papíry a fotografované na černobílý svitkový film a kinofilm,“ naznačil autor zajímavé výstavy, kterou chystal v tomto týdnu v teplické Galerii Na skleničku.

Robert Zauer je teplický profesionální fotograf, kterému se jeho letitý koníček v posledních 10 letech stal milovanou profesí. Ve své profesionální tvorbě se zaměřuje především na rodinné a svatební fotografování, ke kterému patří jeho heslo: Fotím vaše štěstí. Jeho doménou je totiž přirozenost a emoce, minimální strojenost snímků, v exteriérech často doplněná hrou s protisvětlem.

Ve volné tvorbě se pak fotograf rád vrací ke starým fotografickým technikám, ke kterým neodmyslitelně patří lety prověřené přístroje, vlastnoruční vyvolávání filmů, práce v temné komoře se specifickou vůní vývojky a ustalovače, klasická retuš štětečkem a adjustace výsledných snímků do paspart a rámů. „Fotografie je můj život a má vášeň“, říká Robert o výtvarném oboru, v němž se kloní k odkazu Josefa Sudka, Františka Drtikola, nebo Roberta Vana.

Jestli tedy chcete vidět výběr z tvorby tohoto obrazotvůrce, neváhejte zajít do teplické Galerie Na Skleničku od 25. května do 27. června, vždy mezi 10. a 21. hodinou.

Výstava má také charitativní význam. Všechny vystavené fotografie jsou prodejné a výtěžek z nich poputuje na podporu dobrovolnického centra Spolu proti Samotě, jehož je fotograf zakladatelem. Na vernisáž, která se koná v pondělí 25.května od 18 hodin si nezapomeňte vzít klasický a funkční natahovací budík, abyste se mohli aktivně zapojit do samotného slavnostního zahájení výstavy.