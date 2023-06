Lanovka se s figuranty v sedačkách zastavila v 9.15 hodin. Pak zazněla siréna a začala přijíždět auta záchranářů. Podívejte se, jak taková záchrana osob z lanovky probíhá.

Záchranáři trénovali na figurantech vyprošťování turistů na lanovce na Komáří vížku. | Video: Martin Vokurka

Na krušnohorské lanové dráze v Krupce-Bohosudově se v úterý 27. června konalo taktické cvičení všech složek Integrovaného záchranného systému. Obsahem cvičení, kterého se účastnily i desítky figurantů, byla fiktivní záchrana ohrožených osob z lanové dráhy za pomoci lezecké techniky. Na místě byla Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Policie ČR, Městská policie Krupka i Horská služba ČR.

Lanovka na Komáří vížku se spolupracujícími studenty a pedagogy se zastavila v 9.15 hodin. Pak zazněla siréna a začala přijíždět auta záchranářů. Krátce poté se u dolní stanice objevila první lezecká skupina hasičů, kteří zahájili vyprošťování lidí z výšky.

„Byla to docela zajímavá zkušenost. Nejhorší pro mě bylo asi to zvednutí se ze sedačky a otočení se čelem k lanovce, abych se mohl v postroji slanit dolů. Jinak v pohodě,“ sdělil Deníku jeden z dospělých figurantů ze Střední školy stavební a strojní Teplice.

Ocenil, že při zásahu nefoukal vítr a vše proběhlo v klidném prostředí. „V zimě by člověk rychle promrzal a byl by ve stresu. Dnes jsou podmínky v podstatě ideální,“ řekl hasič, který figuranta zachraňoval.

Dopolední cvičení se bude ještě vyhodnocovat. Záchranáři si chtěli prověřit systém vyrozumění, předpokládané dojezdové časy i součinnost při řízení a organizaci společného zásahu. Důležité také bylo procvičení praktické činnosti lezeckých skupin a provozovatele lanové dráhy. Za hasiče byli na místě tři profesionální a dvě dobrovolné jednotky a posttraumatický tým. Lanovka začne pro veřejnost opět fungovat ve středu 28. června.

Zdroj: Martin Vokurka

Dvousedačková lanová dráha z Bohosudova na Komáří vížku byla postavena v letech 1950 až 1952. Měří 2 348 metrů a je nejdelší jednoúsekovou osobní lanovkou ve střední Evropě. Zařízení je kulturní památkou.

Lanovka funguje v celoročním provozu. Od 1. dubna do 30. září slouží pro turisty denně od 8.30 do 18.30 hodin. Jízdné pro dospělé je 170 Kč (zpáteční 240 Kč). Děti od 5 do 10 let platí 130 Kč (zpáteční 180 Kč) a cyklisté 180 Kč. Elektrokola se nepřepravují.