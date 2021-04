Zavřená sportoviště, home office, málo pohybu, naopak hodně času stráveného doma. Řada lidí se nyní potýká s následky uplynulých koronavirových měsíců. Někdo ztloustl, další zlenivěli. Lockdowny a omezení ale pomalu končí a stále více lidí by se opět rádo dostalo do formy. Odborníci radí nepřehnat začátek, hrozí zranění, únava, zklamání z neplnění přehnaných cílů, pak také ztráta motivace. „Začněte pozvolna, nechtějte vše hned,“ říká výživová poradkyně a trenérka Petra Šmeráková.

„Vídám kolem sebe hodně lidí, na kterých se minulé měsíce podepsaly. Kdo chtěl, tak se udržoval i v době koronaviru, ale bylo to o mnoho složitější. U řady lidí se to podepsalo na fyzičce, na váze, ale i na psychice,“ popisuje Šmeráková.

Stres, špatná nálada, ztráta pravidelného režimu, domácí „vězení“, postupný úbytek odhodlání, rezignace, změny ve stravování, dlouhodobě málo pohybu. To stojí podle výživové poradkyně a trenérky ze Žatce za současným stavem. „Lidé jsou teď často lenivější, řada z nich dlouho neměla pořádný pohyb. Zároveň jsou ale hodně natěšení na sportování, nabití energií, chtějí se co nejrychleji dostat do stejné formy, jako byli předtím. Je ale důležité nepřepálit začátek, nezačít hned velké tréninkové dávky,“ doporučuje. „Může je to zničit fyzicky, nepřipravenému organismu hrozí přetížení, zranění, například velká svalová únava, ale i psychicky. Hrozí rychlá ztráta motivace, když se jim hned od začátku nebude dařit podle představ,“ vypočítává.

Výživová poradkyně a trenérka Petra ŠmerákováZdroj: archiv Petry Šmerákové

Odbornice radí vytyčit si reálný cíl. Napsat si plán a spíš z cílů pro začátek o něco ubrat, aby byly splnitelné. „Stanovte si cíle rozumně. Přidat můžete vždy. Nezapomínejte na odpočinek a regeneraci. Třeba běžci by neměli chtít zúčastnit se všech akcí, všechny stihnout. Na začátku uberte, pak pozvolna přidávejte. Budete mít radost ze splněných plánů a půjde vám to lépe,“ doporučuje jinak také instruktorka jógy a power plate. „Můžete oslovit trenéra, ten každému na začátku poradí, přesně podle jeho individuálních možností,“ dodává.

Zvlášť opatrní by podle Šmerákové měli být lidé, kteří covid-19 prodělali. Poradit by se měli s trenérem či lékařem, neměli by překračovat své limity, důležité je hodně odpočívat.

Podobné jako se cvičením a sportováním je to i s dietami. Podle expertů nemá cenu chtít zhubnout okamžitě, už vůbec ne pomocí „drastických“ diet. „Lidé by se neměli pouštět do žádných extrémů. Také u hubnutí je důležité začít pozvolna. Když okamžitě ve svém jídelníčku omezíte celou řadu věcí, které jste předtím jedli, bude se vám to hůře dodržovat. Hrozí, že se vám to nebude dařit, přijdete o motivaci, budete ve stresu, naštvaní a může to mít opačný efekt,“ varuje výživová poradkyně.

„Lepší je ze začátku ubírat postupně. Nejdříve třeba jen pečivo nebo jinou složku, která vám bude nejméně chybět. A postupně si cíle zvyšovat, ubírat další nezdravé věci, případně je nahrazovat něčím vhodnějším. Je dobré si promluvit s odborníkem, ten vám pomůže s jídelníčkem i dalšími věcmi, “ radí Petra Šmeráková.