Obyčejná jízdenka na vlak z Bíliny do Mostu stojí 28 korun. Kdo jede tuhle desetikilometrovou trasu na kole, neplatí nic, ale musí počítat s tím, že nerovné cesty drncají nebo že ho budou míjet auta. Na mnoha místech cyklisté překonávají kameny, výmoly s loužemi nebo panely, takže se vyplatí raději horské kolo. To se má ale změnit. Bílina se dohodla s Mostem, že společně udělají projekt na kvalitní cyklostezku, která obě města lépe propojí a bude vhodná také pro rodiny s dětmi. Využít se má tzv. Pánevní cyklotrasa 66.

„Věříme, že tato trasa by mohla mít velký turistický potenciál. Důležité je nabídnout co nejdelší ucelený a bezpečný úsek,“ sdělil místostarosta Bíliny Karel Matuška (ANO).

Zastupitelstva obou měst nedávno schválila dohodu o spolupráci a spolufinancování studie a následné projektové dokumentace na cyklistické propojení Mostu a Bíliny.

Nyní vede mezi městy cyklotrasa 66

Nyní vede mezi městy cyklotrasa 66 s cestami s různým povrchem, ale možností, jak se dostat z Bíliny do Mostu a zpět, je víc. Studie určí nejvhodnější a nejbezpečnější vedení cyklostezky a přibližnou cenu stavby. Na přípravu chtějí města získat dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace. Studii uhradí města napůl, financování projektu se rozpočítá podle počtu navržených kilometrů na dotčeném území měst.

„Já bych to určitě uvítala,“ sdělila na Pánevní cyklotrase 53letá Kamila, cyklistka z Bíliny, která jezdí k jezeru Most. Využívá trasu 66 přes Liběšice, kde od lávky nad silnicí I/13 pokračuje podél úpatí kopců Želenický vrch a Zlatník do vsi České Zlatníky u Obrnic a odtud po silnici kolem Chanova do Mostu. „Dá se to, ale když z toho udělají cyklostezku, tak to bude samozřejmě lepší,“ uvedla.

Z Bíliny má vést kvalitní a bezpečná cyklostezka do Mostu. Nyní města spojuje cyklotrasa 66, která vede po polních cestách a silnicích v koridoru, kde je řeka Bílina, železnice a komunikace I/13.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Souhlasí s ní 30letý Marek, který si jezero Most také oblíbil a u řeky v Bílině doprovází syna začátečníka. „Až se syn pořádně naučí jezdit na kole, plánujeme jezdit do Mostu. Když tam z Bíliny povede cyklostezka, tak to bude super. Na silnici bych si s dětmi netroufl,“ uvedl Bíliňan. Doufá jen, že cyklostezka nebude plná koloběžek. Za vzor dává před pár lety otevřenou cyklostezku z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou.

FOTO: Silnici z Bíliny do Kostomlat lemuje nová cyklostezka a naučná stezka

„Pokud se projekt cyklostezky do Mostu dotáhne do konce, bude to jedině dobře, i pro Bílinu celkově, protože tady turistu nepotkáte,“ sdělil v Bílině 68letý cyklista Josef. „Dostat se někam z Bíliny je problém, takže za cyklostezku do Mostu budou lidi rádi,“ potvrdil zkušený 62letý cyklista Václav, který také využívá nezpevněnou trasu přes Liběšice. Podle něj stav cest není vhodný pro běžná silniční kola, leda by byla kvalitní. Zřejmě i proto lidi spíše naloží kola na auto a vyrážejí směrem na Most autem, kde si pak v klidu zajezdí třeba u jezera Most. Václav se domnívá, že by stálo za úvahu vést cyklostezku spodem, tedy přímo podél řeky, aby se v Liběšicích nemuselo přes silnici I/13 do kopců nebo přes koleje a horem do Želenic. Co se týče Bíliny, ve městě prý jezdí mezi auty. „U sídliště v ulici Teplická sice udělali cyklostezku, ale přiznám se, že po ní nejezdím, protože tam jsou chodci. Když jedu čtyřicítkou, měl bych strach. Radši jedu po silnici,“ dodal.

Podpora turistického ruchu

U navazující cyklotrasy 66 stojí v bílinské části Kyselka autokemp, který se otevřel 1. dubna. „Už tu byli tři cyklisté s karavanem,“ sdělila recepční. Podle ní návštěvníci s koly předem vědí, kam vyrazit na cyklovýlet. Když zvolí jezero Most, obvykle se prý chtějí vyhnout jižní oklice a rušnému předměstí Mostu - jedou od kempu po cyklotrase 66 do Liběšic, kde přejdou koleje a pokračují po cyklotrase 3106 do Želenic a Braňan, odkud je to k jezeru Most kousek. „Sice to není cyklostezka, ale moc aut tam nejezdí,“ uvedla recepční.

Bílinská radnice předpokládá, že bezpečná cyklostezka mimo silnice zvýší návštěvnost Bíliny cyklisty z Mostu a zároveň přiblíží lidem z Bílinska turistická lákadla a cyklostezky v Mostě, například jezero Most.

Na správním území Bíliny má cyklostezka vést po současné cyklotrase Kyselka – Liběšice. Jedná se o úsek dlouhý zhruba 2,5 kilometru, který lemuje železniční trať Most – Bílina. Je tu obslužná komunikace, jejíž povrch podle radnice není vhodný pro běžná turistická kola.

Záměr výstavby cyklostezky na tomto úseku však komplikují problémy, které mohou realizaci oddálit. Jde například o plánovanou opravu železniční tratě, což Bílina průběžně konzultuje se Správou železnic. Překážkou jsou zatím neznámí vlastníci některých dotčených pozemků a očekávané vysoké náklady realizace, jejichž odhad vzejde ze studie. Ta prověří i možné napojení menších obcí. Na celou stavbu budou města shánět dotace. Most už chystá podklady pro vyhlášení veřejné zakázky na zpracování studie a chce pokračovat po své ose dalším, navazujícím projektem. „Současně se snažíme řešit cyklostezku Most – Litvínov,“ sdělil mostecký primátor Marek Hrvol (ProMost). Pro Bílinské by to znamenalo, že by se na kolech dostali přes jezero Most pohodlně až do Krušných hor u Litvínova, kde je i vlakové spojení na Teplicko.