Dobrou zprávou pro řidiče naopak je, že úseky nedokončených dálnic v Ústeckém kraji, které jsou dosud zdarma, zůstanou bez poplatku i v příštím roce. „Všechny výjimky ze zpoplatnění z minulosti zůstávají i pro rok 2023,“ pokračoval Jemelka.

Bez poplatku pro osobní dopravu tak prozatím zůstane D7 od Postoloprt směrem k Chomutovu, úsek u Panenského Týnce a Sulce, ale také D6 u Lubence a na Bošov.

Kdy budou v budoucnu tyto úseky zpoplatněné, se zatím neví. V příštích letech k tomu určitě dojde s tím, jak bude postupovat dostavba obou dálnic. Naopak řidiči už nyní potřebují dálniční známku na obou těchto dálnicích ve Středočeském kraji. Tedy na D6 mezi Prahou a Krušovicemi a na D7 mezi hlavním městem a Slaným. Zdarma bude i v příštím roce dálnice D8 mezi Ústím a Teplicemi.

Řadě řidičů se zpoplatnění obchvatu Loun hned po jeho dokončení nelíbí. Argumentují tím, že na úsek ani z jedné strany nenavazuje dokončená dálnice. Mluví také o tom, že je diskutabilní jako první zpoplatňovat zrovna obchvat. Protože další hotové úseky v širším okolí, tedy od Postoloprt na Chomutov a u Sulce a Panenského Týnce, jsou zdarma, bojí se, že část šoférů bude zpoplatněný úsek objíždět. Může to prý přinést, alespoň na čas, paradoxně nárůst dopravy do Loun.

„Je to jen krátký úsek, z obou stran vede stará dvouproudá silnice. Je nesmysl to zpoplatňovat. A zpoplatnit první obchvat? Paráda, to se snad nikde jinde nedělá,“ myslí si Lukáš Pavelka, který úsekem často projíždí. „Kraťoučká dálnice okolo města, obklopená nedokončenou starou silnicí. Za to máme platit? Ať to zpoplatní, až se tam bude dát normálně jezdit, až bude dálnice hotová,“ přidává se další šofér Milan Kostka.

Ministerstvo dopravy zdůvodňuje svůj postoj změnou pravidel pro zpoplatňování. Chce ho sjednotit a nechce pokračovat v nesystémovém udělování výjimek. Systém má být podle zástupců státu po celé republice jednotný a jasně čitelný.

Ministerstvo chce „naučit“ řidiče, že za služby se musí platit. Tvrdí, že díky vyššímu výběru peněz bude moci stát vynaložit více financí na výstavbu, rekonstrukce či vylepšení dálniční sítě. V ekonomicky obtížné době se hledají další zdroje financování. I proto má být úsek mezi exity Louny – východ a Louny – západ hned zpoplatněný. „V současné době je politika ministerstva dopravy taková, že stávající rozsah výjimek z časového zpoplatnění nelze dále donekonečna rozšiřovat. Peníze z dálničních známek tvoří významný zdroj příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury na provoz, údržbu a rozvoj infrastruktury. Na druhou stranu platí, že chápeme celkově složitou hospodářskou situaci a nechceme proto pro rok 2023 přistupovat k redukci výjimek, které jsou platné v roce 2022,“ uvedl František Jemelka.

Až čas prý ukáže, zda se budou šoféři snažit objíždět úsek po nezpoplatněných silnicích, ministerstvo si myslí, že se jim to časově ani jinak nevyplatí. To, že se jako první zpoplatní obchvat, je podle zástupců státu jen náhoda. Bude v Ústeckém kraji zrovna první dostavěný, nechtějí dělat další výjimku. Ministerstvo věří, že stavba bude dál postupovat a že brzy dálnice nahradí staré nedokončené úseky. „Dálnici stavíme z obou stran, k onomu úseku se přibližuje,” dodal František Jemelka.