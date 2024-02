Platí velmi jednoduché pravidlo, čím větší byt nebo dům, tím větší zvýšení. Daň z nemovitosti je totiž závislá na rozloze. Zatímco loni byla základní sazba 2 koruny za metr čtvereční, letos je to 3,50. Za osmdesátimetrový byt v Teplicích tak lidé zaplatí v roce 2024 1 537 korun, tedy asi o 650 korun více než minulý rok.

Předseda spolku Roska Teplice, která sdružuje obyvatele s roztroušenou sklerózou, je rád, že alespoň město svůj koeficient nechalo na hodnotě 1. „Pro nás je dobré, že město nezvýšilo daň z nemovitosti. Teplice pro lidi dělají dost. Nemusíme platit za odpad, což je od magistrátu také výborná věc,“ řekl Vladimír Frühauf.

Právě pro zdravotně postižené je ušetření každé koruny zásadní, obzvlášť po vlně zdražování a růstu inflace. „Pro nás je důležité hlavně to, aby se od léta, jak je slibované, zvýšily příspěvky na péči. Pak by se dalo zdražování lépe zvládnout. Pokud se ale příspěvek nezvýší, tak to bude problém,“ dodal Frühauf. Proto by uvítal, aby se v Teplicích daň z nemovitostí ani v příštích letech nezvyšovala.

"Něco o navyšování daně z nemovitostí jsem zachytil v médiích. Nemám však tušení, jak to naskočí v Teplicích, tato informace se ke mně zatím nedostala," řekl majitel domu v Teplicích Radim Neuvirt. "Záleží, jaký bude koeficient. Zatím jsem za své domy platil 7500 korun, skoro dvojnásobek by mě netěšil, umím si s penězi poradit sám. Nijak však nepátrám, jak to bude, z finančáku mi jistě rádi napíší sami," dodal.

Radnice připravuje návrh nové vyhlášky, která bude reagovat na legislativní změny.

Jak si vypočítat daň z nemovitosti v Teplicích?Modelový příklad pro byt 50 m2 v činžovním domě.

Základ daně: 50x1,22 = 613.

Sazba daně: 3,50 Kč/m2 x koeficient podle počtu obyvatel (Teplice mají hodnotu 4,5) = 15,75 Kč/m24.

Daň: 61 x 15,75 = 960,75 Kč

Doplnění o místní koeficient: pro Teplice platí hodnota 16. 960,75 x 1 = 960,75 Kč, zaokrouhleno na 961 Kč

Celková daň je tedy 961 Kč

Podle primátora je cílem zachovat současnou výši koeficientů a v ideálním případě by se výše daně pro rok 2025 neměla lišit oproti letošku. „Určité navýšení může způsobit pouze inflační koeficient, který je však také stanoven ze zákona a město jej nijak nemůže ovlivnit,“ uvedl primátor. „Vše bude součástí projednání v orgánech města a schválení v zastupitelstvu města,“ dodal.

Rozhodování bude úzce souviset s aktuální ekonomikou města. Teplic se týká změna rozpočtového určení daní, která snižuje podíl na celostátním výběru jednotlivých daní. Město tak očekává od státu o zhruba 38 milionů korun méně. Teplicím podle odhadu meziročně poklesnou příjmy o dalších 127 milionů korun kvůli změně přerozdělování zisku z hazardu a ekonomové předpokládají i nižší výnos z úroků o zhruba 42 milionů korun. Zároveň rostou radniční výdaje na běžný provoz města, které jsou podle primátora důsledkem vyšší inflace.

„Město tak na zajištění veškerých služeb vydává stále vyšší finanční prostředky,“ uvedl čelní představitel Teplic. Meziroční navýšení výdajů se zatím odhaduje na 166 milionů korun.

Srovnání Teplice letos a loni:

Byt 50 m2: 961 Kč letos, 549 Kč loni

Byt 80 m2: 1 537 Kč letos, 878 Kč loni

Rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m2: 2 690 Kč letos, 1 537 Kč loni Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Zdrojů, ze kterých by si Teplice vylepšily příjmy, moc není. Debatu o zavedení poplatků za odpad se podle Slavíčka letos zřejmě nikdo neodváží otevřít, protože je to velmi háklivé téma. Zatím se nesahá ani na místní poplatky, třeba za psy či za rekreační pobyty. Lázeňské město má velké finanční rezervy.

„Následující roky, ale mohou trošku složitější ohledně příjmů a výdajů,“ upozornil Slavíček.

Jak si může daň z nemovitosti vlastník bytu v Teplicích spočítat? Základem k výpočtu daně je výměra podlahové plochy v metrech čtverečních, která se vynásobí celostátním koeficientem 1,22 (pokud máte podíl i na pozemku po bytem). K tomu je třeba započítat zvýšenou daňovou sazbu pro byt ve výši 3,50 korun za čtvereční metr. To se vynásobí teplickým koeficientem 4,5 podle počtu obyvatel. Místní koeficient, který může být vyhláškou stanovený až do hodnoty 5, Teplice nemají, takže při výpočtu má hodnotu 1.

Výši daně z nemovitosti vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset vlastníci zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května. Přiznání daně do konce ledna museli podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Podle odhadu Finanční správy se tato povinnost týkala v tuzemsku jen asi sta tisíce lidí.

Zdroj: Deník/Petr Málek