Srbice jsou v popředí tohoto žebříčku. Ke konci uplynulého roku měly 470 obyvatel, z toho 20 procent tvoří děti. Nejvíce je těch mezi pěti a 14 lety – celkem 71. Dalších 24 je těch nejmenších od narození do 4 let.

Není divu, že obec mládne. Napomáhá k tomu nová výstavba rodinných domů, ať už v Srbicích tak v další části označené jako lokalita Staré Srbice. Podle vedení obce mají děti během roku i řadu aktivit. „Snažíme se pro ně dělat během roku různé akce. Třeba den dětí, akci hurá do školy, nebo čarodějnice či dlabání dýní,“ říká starostka Lenka Polcarová.

Paradoxem je, že v Srbicích není škola ani školka. Podle starostky o výstavbě ani neuvažují. Do školy děti dojíždějí nebo je vozí rodiče do nedalekých Teplic. „Školku pro naše děti máme nasmlouvanou v Modlanech,“ poznamenává představitelka obce. Uprostřed Srbic stojí dětské hřiště, na okraji je volnočasové odpočinkové centrum, jehož součástí je hřiště s brankami a další prostory pro sportovní aktivity. „Ale jo, je to tady dobré. Mám si kam chodit hrát. Někdy se tu konají i větší akce, kde se nás sejde více,“ říkala holčička na koloběžce, která profrčela ulicí směrem z centra k fotbalovému hřišti.

Škola není ani v Lahošti či Háji, které jsou jako Srbice v popředí srovnávacího žebříčku obcí na Teplicku, kde žije nejvíce dětí.

Jak si v tomto ohledu vedou Teplice jako okresní město? Podle aktuálního sčítání zde žije přibližně 48 tisíc lidí. Z toho je 15 procent dětské populace. Přes pět tisíc je školou povinných. Podle náměstka Jiřího Štábla jsou kapacity ve školách a ve školkách dostatečné. „Snažíme se to vždy řešit podle aktuální situace. Letos nám do toho zasáhla také ukrajinská válečná krize. Místa pro děti ale jsou,“ uvedl.

Naopak nejméně mladá obec jsou Měrunice. Podle dat z Českého statistického úřadu tu v přepočtu k celkovému počtu obyvatel mají 12 procent dětí.