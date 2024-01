První etapa rekonstrukce Dům dětí a mládeže Teplice byla dokončena. Před hlavním vchodem už není lešení, což zvýrazňuje renovovaný vzhled budovy.

DDM Teplice po opravě fasády a výměny oken. | Foto: Se svolením DDM Teplice

Práce budou probíhat ještě do konce školního roku, ale zásadním způsobem neomezí provoz. "Počítáme s dokončením oprav fasády, střech a výměny oken v tělocvičně, ve které bude ještě nová podlaha a zásadně modernizován celý interiér. Rozsáhlou investiční akci zajistil zřizovatel Ústecký kraj," informoval ředitel DDM Teplice Aleš Perch.

Od prvních dní letošního roku návštěvníci už nemusí chodit omezujícím koridorem z lešenářských trubek u hlavního vchodu. "Po opravách se můžeme pochlubit budovou, která bude reprezentovat," dodal Perch.

Zároveň přidal další informace pro veřejnost, které se týkají dalšího období a činnosti v rámci zajištění chodu DDM Teplice:

* Co se týká zájmové činnosti, tak je možné se na zatím neobsazené zájmové kroužky přihlásit od druhého pololetí, tedy hned po pololetních prázdninách. Na ty jsme v termínu 2. února připravili pro všechny zájemce ve věku 7 - 12 let pololetní maškarní párty.

* Od 19. do 23. února, kdy budou mít teplické děti jarní prázdniny, jsme připravili pestrý program. Pro lyžaře od 19. do 23. února zájezd do Jizerských hor. Pro ostatní zájemce máme jednodenní programy, které zahrnují tematicky zaměřené zájezdy. Konkrétně 19. 2. pro milovníky přírody návštěva motýlího domu v Praze, 20. 2. jsme pro zájemce o dobrodružství připravili v DDM ULITA Praha únikovou hru s názvem 20 tisíc mil pod mořem a do třetice 21. 2. navštívíme opět v Praze krokodýlí ZOO. Pro zájemce o technické obory máme připravenu 22. 2. exkurzi na teplickou hvězdárnu a planetárium. V závěru prázdnin, v pátek 23. 2., navštívíme v Mostě centrum pro virtuální hry Laser Game.

Začal také prodej pobytových táborů na letní prázdniny, od února v nabídce budeme mít připravenu další možnosti na tzv. příměstské tábory.