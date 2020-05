Vzali noty, naladili nástroje, posadili se na provizorní pódium v přívěsném vozíku a vyrazili do ulic. Mobilní dechovka bavila Tepličany. Hudební auto stavělo většinou u venkovních teras u restaurací a kaváren. Tančilo se u seniorského domova nebo v parku. Podobná zábava proběhne ještě dvakrát.

„Lidé v této koronavirové době nemohou za hudbou, tak ji vozíme za nimi. Cílem je zpříjemnit májové neděle v lázeňském městě. K normálnímu životu hudba prostě patří, ať se děje, co se děje. Zpívalo se vždycky,“ vysvětlil principál Divadla V Pytli Petr Stolař. Právě v jeho režii a se souhlasem vedení města se kulturní akce koná. „Chceme to tak dělat až do posledního květnového víkendu, kdy měly Teplice patřit lázeňským oslavám, ale které jsou pro letošní rok zrušené,“ dodal.

Mobilní pódium projelo z centra města Lipovou ulicí do Šanova, zastavilo u restaurace Pod Lampou, hudebníci zahráli také lidem u cukrárny Pinocchio, pokračovali u předzahrádky u Nostalgie. Na šanovském okruhu potěšili lidi na zastávce MHD, přispěli k dobré náladě u Broka a pak zamířili okolo kostela k domovu seniorů v Českobratrské ulici. A tam to vypuklo.

Obyvatelé zařízení mávali hudebnímu konvoji z oken, zpívali, někteří se dokonce nestyděli ani vyjít na ulici a zatancovali si. „Potřebujeme se hýbat, nebo ochrneme. Nikde se ale nic nekoná, takže jsme rádi za to, co děláte,“ komentovala jedna ze seniorek. „Jsme už staří, a jakmile nemáme pohyb, tak svaly ochrnou. Tak ať nám už povolí tancovačky,“ smála se vitální žena.

To už ale její kamarádka z druhého patra seniorského domu jako poděkování za hudební produkci spustila dolů k chodníku placatku s rumem, aniž by tušila, co tím způsobí mezi členy dechové sekce Doubravanky v přívěsném vozíku. Nastalo dohadování, kdo se vlastně může napít. „Já si dám, mě veze tady kolega, viď?“ obrátil se muž s trubkou na souseda. „No to asi ne, já totiž už měl na předchozí zastávce pivo,“ reagoval další hudebník. „A co ty, měl si něco?“ zkoušel to dál. „Jasně, já pojedu, klidně si dejte,“ uklidnil zbytek ansámblu na mobilním pódiu.

Dechová hudba ale nebyla jediným počinem, se kterým Divadlo V Pytli uplynulou neděli vyrazilo do lázeňských uliček. Druhé auto za sebou táhlo vozík s klavíristou. Ten zamířil především k obyvatelům do sídlišť. Trasy obou produkcí se na několika místech prolínaly. Začátek a konec byl na kolonádě u teplického domu kultury.

Tento týden přiveze hudební konvoj lidem do teplických ulic taneční melodie. „Vrcholem našeho projektu bude poslední víkend v květnu. To budeme v ulicích chodit v kostýmech, abychom alespoň trochu připomněli ducha lázeňských slavností,“ přiblížil Stolař.

Tepličtí radní letošní Lázeňskou zrušili na svém jednání v pátek 3. dubna. Zasedání proběhlo kvůli koronavirové pandemii online. „Uzavřít smlouvy na něco, u čeho není jasné, zda vůbec bude moci proběhnout, si město jednoduše dovolit nemůže,“ vysvětlila tehdy vedoucí teplického odboru kultury a sportu Radka Růžičková.

Hudební produkce naplánované pro letošní rok se řeší individuálně. Příspěvkové organizace města, jako je třeba dům kultury, se snaží některé naplánované koncerty a divadelní představení přesouvat na náhradní termíny v říjnu a dál ke konci roku. Fanoušci by tak neměli přijít o kapelu Arakain, jejíž původně dubnová zastávka turné v Teplicích se přesunula na konec října, nebo hvězdně obsazenou připomínku tvorby Petra Hapky.

Ani Casanovské slavnosti v Duchcově letos neproběhnou. Otazník ještě visí nad velkou letní poutí v Oseku, jednat o tom bude zastupitelstva města.