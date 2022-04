Unikátní teplickou porcelánovou fontánu s cibulákovým vzorem zničil výbuch pyrotechniky minulý týden ve čtvrtek 14. dubna. Na mladého vandala upozornili kolemjdoucí. Když viděli, co chlapec provedl, přivolali strážníky. "Pachatel byl chycen městskou policií a předán Policii ČR. Díky, že jste věc nahlásili hned, jak se stala. Pachatel byl díky včasnému oznámení chycen," vzkázal ještě týž den prostřednictvím svého facebookového profilu primátor města Hynek Hanza.

Výbuch poškodil nádrž, vytvořil v ní díru. Porcelánové střepy se rozlétly všude kolem. Porcelánka dílo opraví. Jde totiž o unikát. Porcelánová kašna tohoto věžovitého typu byla první venkovní kašnou z porcelánu v Česku. Chrlič vody, který je umístěný na chodníku před Krušnohorským divadlem, před čtyřmi lety darovala městu porcelánka v Dubí. Je ručně malovaná cibulovým vzorem, který továrna používá na své výrobky téměř 160 let. Na výrobu bylo třeba 160 kilogramů porcelánové hmoty, ze které vzniklo 24 dílů. Autorem je akademický sochař Jiří Kožíšek z Karlových Varů, podle jehož návrhu ji pak desetičlenný tým porcelánky za čtyři měsíce vyrobil a ruční malbou kobaltem pod glazuru ozdobila Ivana Nováková.

Primátora vandalství chlapce rozčílilo. "Někdy si říkám, jestli dává ve výsledku nějaký smysl něco ve městě dělat, budovat, vylepšovat, opravovat," uvedl Hanza na svém veřejném primátorském profilu. Jeho aktuální zvolání nezůstalo bez odezvy. Zatímco někteří lidé v komentářích volají po úhradě škody chlapcem či jeho rodiči, další by použili klidně i fyzické tresty. Co se týče dalšího postupu radnice v dané věci, tak to je podle informací z magistrátu zatím v jednání. Fontána byla obdobně jako jiný městský majetek pojištěná.