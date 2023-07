V Krupce bude v úterý 18. července odpoledne pořádně horko. V 17 hodin zde vypukne shromáždění, které organizují místní Romové. Reagují tak na událost z nedělního večera, kdy na zdejším sídlišti došlo ke konfliktu mezi Romy a muži z Moldavska. Do Krupky se na odpoledne chystají Romové z mnoha míst republiky, mnozí volají po násilné odplatě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jedním z organizátorů akce, která se uskuteční na sídlišti Horní Maršov, je Robert Horvath. „Chceme ukázat sjednocení, chceme ukázat sílu, že si nikdo takové jednání v České republice nemůže dovolovat,“ říká ve videu, které sdílel na svém profilu na Facebooku. Robert Horvath byl svědkem nedělního incidentu na sídlišti, které je vyhlášenou vyloučenou lokalitou.

Řada Romů, která se chystá do Krupky v úterý odpoledne přijet, volá po tvrdé odplatě za nedělní incident. Horvath však nabádá k nenásilnému průběhu. „Kdo má v úmyslu útočit na lidi, tak ať sem nechodí. Nechci, aby se to tu vyhrotilo, aby se to tu mlátilo. Stalo se to u mě ve vchodě a byl jsem nepříčetný. Emoce jsou obrovské. Ale vyspal jsem se z toho. My tu chceme žít v klidu, nechceme tu násilí. Bude to hlasitá demonstrace, ale bez násilí,“ zdůrazňuje.

Incident z nedělního večera prošetřuje policie. Podle prvotních fám, které se ve velkém šířily na sociálních sítích, zde skupinka Ukrajinců sexuálně obtěžovala asi 10 romských dětí, které měla zavřít ve sklepě, kde po nich vyžadovala sexuální praktiky. Policie však vzápětí tuto verzi dementovala. „Věcí se zabýváme pro podezření z přečinu výtržnictví. Dále vyvracíme informace, které se objevují na sociálních sítích, že incidentu se měly zúčastnit osoby ukrajinské národnosti,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Kriminalisté už v této souvislosti obvinili 33letého muže z Moldavska z trestného činu výtržnictví. „Po provedených úkonech bude muž předán do rukou cizinecké policie, kdy s ním bude vedeno řízení o správním vyhoštění za účelem opuštění území členských států Evropské unie a Schengenského prostoru,“ napsala policie na Twitteru. Sexuální napadení se podle policie neprokázalo. „Celý incident ale dále prověřujeme a v současné době vyslýcháme další svědky události,“ doplnila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Spoluorganizátor akce Horvath upozorňuje, že shromáždění rozhodně není namířené proti lidem ukrajinské národnosti. „Nemáme nic proti Ukrajincům. V Krupce je jich několik stovek, problémy s nimi nejsou, běžně se s nimi kamarádíme. Ale stalo se to, že banda blbů, ať už to jsou Ukrajinci nebo Moldavané, se opila a nechovala se dobře. Vidí cikána a začne útočit. Chceme vytvořit tlak na vládu a samosprávu, aby s tím začali něco dělat. Když budeme zticha, nic se nestane,“ dodal Horvath.

Emoce lidí volajících po násilné akci mírní také Jiří Turko z Krupky. „Jestli chcete Francii, jestli chcete ničit a demolovat, jděte před vládu, před sněmovnu, kde jsou ti papaláši. Ale proč ničit města, kde bydlí Romáci?“ podpořil ve videu Roberta Horvatha.

Na incident už reagovalo také vedení Krupky. Podle starosty Jana Kuzmy je město pro uklidnění situace připraveno ještě intenzivněji spolupracovat nejen s policií, ale také s místní romskou komunitou. „Chystáme se také rozšířit kamerový systém, posílit dohledovou službu a zkulturnit celý prostor sídliště,“ řekl Kuzma Deníku. „Vzhledem k nárůstu přestupkového jednání bude v této lokalitě nutná nulová tolerance k jakémukoli přestupkovému jednání s následným vymáháním nezaplacených pokut,“ zdůraznil starosta, který zároveň doufá, že se úterní demonstrace nevymkne kontrole.

Radnice totiž organizátorům povolila pouze shromáždění a nikoli následný pochod městem, který požadovali. Jak ale upozornili sami organizátoři, tak nemohou ručit za to, pokud se účastníci po skončení akce na pochod městem vydají sami o své vůli.

„Situaci monitorujeme a získáváme v součinnosti s městským úřadem další informace k průběhu akce. Budeme dohlížet na veřejný pořádek a v případě potřeby nasadíme další síly a prostředky,“ sdělila policejní mluvčí Gazdošová