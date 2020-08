„Týká se to všech opatření zasahujících do práv a svobod, tedy jak roušek, tak shromažďování, omezení v zdravotnických zařízeních a zařízeních lůžkové péče a případných dalších. K dispozici bude na místě k podpisu petice,“ uvedla za organizátory Veronika Vajnerová. Podle ní by plošná opatření měla být vždy cílená a dobře připravená. „Aby rozhodnutí nebyla chaotická a neměnila se ze dne na den. Aby nebyla politická, ale odborně podložená. Zohledňovat mají výzkumy a informace, které byly ohledně Covid-19 za více než půl roku celosvětově shromážděny,“ poukázala.

S tím, že by se měla velmi pečlivě vybírat místa, kde se roušky mají nosit a kde pro to není zrovna adekvátní opodstatnění, souhlasí teplická epidemioložka Eva Poláčková. „Roušky jsou určitě velkým přínosem v tom, aby se nemoc nešířila. Ve vnitřních prostorách a MHD mají svůj význam, to jsou nejkritičtější místa,“ konstatovala. Naopak venku je podle ní jejich plošné nošení diskutabilní.

Jako místo demonstrace zvolili pořadatelé pro takovéto akce tradiční plochu. Náměstí Svobody. Naposledy se tu v červnu sešli odpůrci premiéra Babiše. Spolek Milion chvilek pro demokracii tu protestoval proti způsobu, jakým kabinet čelí ekonomickým následkům koronavirové krize.

I pondělní plánované setkání lidí má určitý protibabišovský podtext. Jde o demonstraci proti vládou vydávaným plošným mimořádným nařízením. „Nemáme nic k opatřením proti viróze jako takovým, nechceme nikoho ohrožovat. Jde nám ale o to, aby nedošlo k ohrožení z opatření. Žádáme proto, aby zásahy do práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení. Aby bylo vždy zváženo, zda nelze použít jiný, šetrnější způsob ochrany proti viróze. Také chceme, aby právo jednotlivce bylo při prosazování veřejných zájmů vždy zohledněno,“ sdělila Vajnerová. Zároveň upozornila, že organizátoři demonstrace nemají ambice někoho přesvědčovat. „Informace jsou volně dostupné a závěry si může každý udělat sám. Pokud má ale někdo potřebu proti tomu vystoupit, má tu možnost v pondělí na svolané demonstraci,“ dodala.

To, aby se demonstrovalo kvůli nošení roušek, nevidí jako opodstatněné náměstek teplického primátora Jiří Štábl (ANO). „Chápu význam slova svoboda. Nejsem si ale jistý, zda je zrovna nošení či nenošení roušek tématem, kvůli kterému by měli lidé chodit demonstrovat do ulic. Ve světě to tak nikde nevidíme,“ řekl.

Okres Teplice, ve kterém žije téměř 130 tisíc lidí, zaznamenal v těchto dnech stého nemocného člověka, kterému od března do současné doby při testech zjistili Covid-19. Z toho počtu se už 81 lidí uzdravilo. Zbytek zůstává v izolaci. U většiny nakažených se neprojevily žádné zdravotní potíže. Jedna žena zemřela. Ovšem jak upozornila Poláčková, nikoliv v důsledku koronavirového onemocnění. Pouze se při testech zjistilo, že má vir v těle. Příčinou smrti seniorky bylo dlouhodobé nádorové onemocnění, v důsledku čehož měla velmi oslabený imunní systém. Na Teplicku jsou podle hygieničky v současné době dvě ohniska. První je v početné rodině, která je už v izolaci. Druhé v seniorském domě Pohoda.