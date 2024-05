Měl to být jejich den, jak to ale vypadá, příliš si ho neužijí. Den dětí, který připadá na 1. června, má podle předpovědi na Teplicku propršet. V důsledku nepříznivého počasí spousta pořadatelů naplánované akce zrušila, případně přesunula na jiný termín. Jak to tedy bude vypadat o víkendu na Teplicku?

Řada dnů dětí se ruší nebo překládá. | Foto: Reprefoto: Petr Málek, zdroj Obec Modlany.

Předpověď počasí pro Ústecký kraj není na víkend příznivá:

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude počasí v regionu ovlivňovat rozsáhlá tlaková níže a s ní spojené frontální rozhraní postupující od jihu.

Počasí na pátek:

Oblačno, postupně až zataženo, odpoledne místy, později na většině území občasný déšť, místy vydatnější, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 °C, na horách 12 až 15 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s. Místy očekáváme vydatnější a trvalejší srážky 20 až 40 mm.

Předpověď na sobotu:

Zataženo s občasným deštěm, místy i vydatnějším, ojediněle bouřky. Během dne částečně ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 °C, na horách 13 až 17 °C. Slabý proměnlivý, během dne severovýchodní až východní vítr 1 až 4 m/s. Místy očekáváme vydatnější a trvalejší srážky, ojediněle okolo 40 mm.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno, na většině území občasný déšt nebo přeháňky, místy bouřky. Během dne přechodně i polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Pořadatelé mění na poslední chvíli programy i místa konání

Změnu programu na sobotní Den dětí už ohlásil například DDM Teplice: Soutěžní, zábavná a prezentační akce Den dětí s DDM Teplice je určená zejména dětem do 10 let, ale v pestré nabídce si na místě vyberou i starší děti či jejich rodiče. Pozor ale, z DDM ve středu 29. 5. přišlo upřesnění, že akce je z původně naplánovaného letiště na Nové Vsi přesunuta z důvodu nepříznivé předpovědi počasí do budovy DDM. "Pro děti budou připraveny stanoviště po celém DDM. Sportovní stanoviště - karate, atletika, překážková dráha. Výtvarné stanoviště - výroba větrníků, výroba vějířů, korálkování, 3D pera. Naučné stanoviště - minizoo, mikroskopování, rybářské dovednosti, přežití v přírodě (lana, buzola, morseovka…) Pro nejmenší děti budou připraveny smysly hrátky. Jako doprovodný program bude facepainting a airbrush tetování," zmínila k náhradnímu programu Zuzana Vrzáková z DDM Teplice.

DDM Teplice pořádá v sobotu Den dětí. Letiště ale padlo, bude to přímo v DDM

Změna je také například ve Svědci: Oznámení vyvěsili pořadatelé na webu obce. "Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se Dětský den uskuteční 1. 6. 2024 od 14.00 hod. v tělocvičně ve Světci. Těšit se můžete na kouzelníka, Wikiho show, malování na obličej, tetování, dílničky. Navazující část rodinného dne, fotbalové utkání se uskuteční v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení," píše se tam.

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí, která avizuje vydatný déšť, přesunuli Den dětí v Modlanech. A to na pátek 7. 6. 2024 od 16:30 hodin v areálu SK Baník Modlany. "Děti o nic nepřijdou, vše co je v programu, zůstává v platnosti, pouze jsme posunuli termín," uvedl místostarosta Modlan Petr Hubený.

Podobná zpráva přišla z Hostomic. "Vzhledem k očekávanému špatnému počasí se sobotní oslava dne dětí odkládá. O náhradním termínu budeme včas informovat," rozeslal lidem v Hostomicích starosta Ivan Holata.

Den dětí, ilustrační foto.Zdroj: Deník/Josef Rod

Naopak zatím bez změny zůstává na stránkách města Teplice pozvánka na akci u zámku, v sobotu 1. června. "Na Zámeckém náměstí proběhne ukázka dopravních prostředků, a to: Autobusů ISUZU, SCANIA a PARCIÁLNÍHO TROLEJBUSU. Vozy budou zaparkovány na Zámeckém náměstí od 10. do 14. hodiny. Děti si je mohou prohlédnout, sednout si za volant, zeptat se v případě zájmu na to, co je zajímá a v neposlední řadě jsou připravené i malé dárečky. Vezměte proto své dětičky a vnoučata, ať se podívají z blízka na práci řidiče MHD," píše se na webu města.

Raději si ověřte, než půjdete

Pokud máte v plánu vyrazit na nějakou akci u příležitosti Dne dětí, raději si předem ještě ověřte, zda se koná. Abyste na ní nebyli případně v dešti sami.

Už například aktuálně změnili také akci v Háji u Duchcova. "Kvůli předpovídané nepřízni počasí měníme TERMÍN konání Hájských slavností: nově na 28. 6. od 14 hodin," uvedli pořadatelé na webu obce Háj u Duchcova.