Zasněžené centrum vypadá kouzelně. Náměstí lemují ze všech stran domy, na jedné části vystupuje zámek, dominantní je také radnice a nebo v protilehlém rohu kostel. Člověk by řekl pohádkové město. „Zajeďte se ale podívat támhle do sídliště na Teplickou, to je taky pohádka, ale hororová,“ říkala paní před trafikou.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkTeplické Předměstí jako sídliště patří k nejhorším v Bílině. Důvodem je složení obyvatelstva. „Snažíme se to ale řešit,“ uváděla vloni na jednom ze zastupitelstev, kde se probíralo bydlení ve městě, starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová. Kromě Teplického Předměstí lidé poukazují také na nepořádek v některých místech panelové zástavby Za Chlumem.

Bílina se v loňském roce nechvalně proslavila explozí muničního skladu, který naproti bývalým kasárnám v okrajové části města vybuchl pár dní po letních prázdninách. Policie vyšetřování příčin požáru a následné exploze ještě neuzavřela. „Čekáme ještě na vyjádření znalců, kteří pro nás zpracovávají posudky,“ konstatovala mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová.

Jedním z největších problémů v Bílině, který se řeší už desítky let, je doprava přes město. Bílinou podél řeky totiž vede tranzitní průtah. A to představuje stovky nákladních aut denně. Řešením by mohl být tunel pod zemí, který teď společně s vedením města prosazuje Ředitelství silnic a dálnic. „Jsme připraveni aktuální tunelovou variantu prosadit. Důvodů je celá řada, ať už se jedná o kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, ochranu historického centra nebo i řeky Bíliny, která má v budoucnu zásobovat jezera vzniklá na místech vytěžených lomů,“ říká starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.



Radnice se během roku snaží vycházet vstříc obyvatelům. Jejich nápady na zlepšení města v šuplíku úředníků nekončí. Co by chtěli ve městě změnit, to mohli vyjádřit například v anketě, kterou uspořádalo vloni vedení radnice s cílem zkrášlit veřejný prostor a lépe ho využít. Průzkumu se zúčastnilo 345 lidí. „Město zatím připravuje první ze tří vybraných návrhů,“ informovala po zveřejnění výsledků místostarostka Marcela Dvořáková. Jde o výsadbu okrasných dřevin a disgolfové hřiště na sídlišti Za Chlumem. Radnice také počítá s hrami na chodníku. Pro ty ale musí úředníci nejprve najít jiné, než bylo původně navrhované místo na trase u řeky Bíliny. Tam by takové věci narušily společnou stezku pro chodce a cyklisty. Ne všechny návrhy ale prošly. Zamítnutý byl nápad na vybudování veřejného grilovacího místa na sídlišti Za Chlumem. Dostal při hlasování více negativních než pozitivních ohlasů.

A co řekli o městě lidé v aktuální anketě Deníku? „Bílina bývala úžasné krásné městečko, ale to už je pár let minulost. Bydlela jsem tam od svého jednoho roku. Po 45 letech jsem se odstěhovala, protože slušně a v klidu se tam bydlet už nedalo,“ vyjádřila se například Ladislava Zenkerová. To Janě Hušové chybí více prostoru pro děti. „Herny a hřiště s pískovišti. Jinak Bílinu vnímám jako hezké město. Kazí to akorát část nepřizpůsobivých lidí, kteří všechno ničí a kradou,“ uvedla. V anketě, kterou Deník uspořádal ve facebookové skupině (Ne)bezpečná Bílina, padla také zmínka o parkování. „Den co den není kde zaparkovat. V ranních i večerních hodinách. Pak jsme tedy nuceni nechat auto na „blátě“ a ráno pokuta, že stojíme na zeleni,“ postěžoval si v našem průzkumu spokojenosti života v Bílině Jiří Stibor.



Ve městě pod Bořněm si také váží svých rodáků. Proto také od loňska stojí na rohu ulic Důlní a Břežánská socha bílinského rodáka, cestovatele Miloslava Stingla. Umístěná byla v místech, kde stával Stinglův rodný dům. „Pan Stingl vždycky s velkou láskou a nostalgií vzpomínal na Bílinu jako na své rodné město,“ informovala starosta Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Jak vidí město Bílina místní?

Zeptali jsme se na to v jejich skupině na Facebooku.



Lucie Koutová Tarantová: Mně se Bílina líbí. Je tu vše, obchody, okolní příroda, kultura, sportovní vyžití, vyžití pro děti, zeleň na sídlištích. Problém, který tyto kladné věci „přebíjí“, jsou nepřizpůsobiví. Město by mělo především ,,šlapat'' po majitelích bytů, kteří jsou odpovědní za podnájemníky. Pokud ti porušují domovní řád, tak by měli za ně majitelé dostat pokutu.



Michal Špet: Žije se tu asi tak stejně, jako když kdysi dostavěli Chanov. Není těžké odhadnout, jak bude vypadat Bílina za pár let.



Marek Šimšálek: Absolutně neprosperující úroveň bydlení v rámci sociálního prostředí, o kterém se tvrdí, že se na jeho napravení pracuje – ne. Nedostatek určitého sektoru služeb – obchody s oblečením, pobočky společnosti v rámci pojišťoven, bank. Nedostatek kamerového a bezpečnostního systému.



Cyril Soukop: Asi jako v každém městě jsou horší a lepší části. Rozhodně si nemyslím, že by se nedalo v Bílině žít. Pro děti perfektní vybavenost, dostupnost sportovišť, jaké nemají například ani Teplice.



Lucie Merglová: Bydlím tu od narození, což už je pěkných pár let. Jako dítě jsem nevnímala starosti dospělých, takže za mě 80. a 90. léta v pohodě. Postupně došlo k rozprodávání městských bytů a s tím problém s pronájmem bytů, obchod s chudobou.