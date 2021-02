/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Tlukot 500kilového bronzového srdce se nedal přeslechnout. Čistý tón A1 vycházející z věže kostelu sv. Vavřince se „rozléval“ po Hradišti, linul se ale také zasněženou krajinou do Lhenic, Mošnova i Bukovic. Z druhé strany pak polední signál zněl na Lysec, Lbín a Pytlíkov. Pro necelou tisícovku obyvatel jasné znamení, že nastal čas oběda. Vítejte na Bžansku, kde čas lidem hlídá zachráněný zvon a lišky tu dávají dobrou noc.

Bžany a přilehlé vsi v zimě. | Foto: Deník / Petr Málek

Do katastru Bžan patří Mošnov, který leží na silnici směrem na Kostomlaty. Starousedlíci se tam všichni znají, na ulici se zdraví a smějí se na sebe. Už řadu let žije v Mošnově například seniorka Hana Kuzbová. „Dříve jsme tu byli všichni jako jedna rodina. Tamhle v tom domě, kde teď bydlím já, dříve žila moje babička. My bydleli tuhle. Naproti zase žili ti, co teď bydlí tamhle dole,“ ukazovala berlí v ruce sympatická paní. „Věry mámy maminka byla mého táty sestřenice. A tamhle v tom domku další teta a strejda. Půl Mošnova, co vám budu povídat. A dneska? Škoda mluvit. Co se sem přistěhovali noví, už to není ono,“ dodala žena udýchaně v půli kopce. Vracela se zrovna domů z návsi, kde nakoupila v pojízdné prodejně, která sem zajíždí.