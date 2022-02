Zdroj: DeníkZačátky covidové doby byly složité. „Nikdo jsme nevěděli, co bude. Báli jsme se toho, nemoc nebyla pro nikoho známá, takže jsme se na to nemohli ani předem připravit. Nicméně jsme to zvládli výborně a já jsem za můj personál hodně vděčná. Čím déle byli klienti omezeni v kontaktech, o to víc se věnovali individuálním aktivitám, nebo aktivitám v malých skupinách,“ dodává.

Pochvaluje si také pomoc od armády, která se domovou dostala v nejtěžší době izolace od veřejnosti. A také studentů, kteří pomáhali. „Zapracovali se velmi rychle. Byla to pro ně velká praxe. Ani oni na to nebyli nikterak připraveni. Přišli a stačilo jim pár chvilek na to, aby přesně věděli, co mají dělat,“ chválí představitelka Domova důchodců v Bystřanech. Vzájemnou spokojenost dokresluje situací, že když studenti z domova odcházeli, tak měli slzy v očích. „Bylo to dojemné,“ podotýká.

Domov důchodců Bystřany sídlí v nově zrekonstruované čtyřpatrové budově nedaleko centra obce. Zařízení patří obci. Posláním je poskytování sociální a zdravotní služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat jiných typů služeb. V oddělení domova pro seniory je kapacita 100 klientů. V případě domova se zvláštním režimem, který je druhou součástí komplexu, je to 97 klientů.

Personál pro lidi v domově stále vymýšlí nové aktivity. V minulém roce tu probíhal například projekt s názvem Rok s kocourem Mikešem. „Aktivity pro seniory ve skupinách byly v covidové době omezené na minimum. Bylo proto zapotřebí vytvořit způsob, jak s lidmi pracovat individuálně, ale zároveň podpořit u všech společný cíl něco udělat. V rámci individuálních aktivizací či malých skupinových terapiích byl klientům měsíčně prezentován jeden z příběhů kocoura Mikeše Josefa Lady, ke kterému byl také vytvořen kvíz k individuálnímu řešení,“ popsala ergoterapeutka Domova důchodců Bystřany Hana Daňková.

Vedení domova pro klienty i tak v covidové době našlo cestu, jak se potkávat s rodinami. Setkávali se ve speciálním boxu, které si vedení tohoto zařízení nechalo vyrobit. „Dlouhodobé odloučení od rodiny kvůli opatřením v koronavirové pandemii bylo pro naše klienty velmi náročné na psychiku. Toto byla jedna z možností, jak tomu předejít. Nebyl to úplně náš nápad. Inspirovali jsme se jinde v republice, nicméně jsem ráda, že se nám to podařilo zrealizovat a návštěvní box se setkal s úspěchem,“ zmiňuje ředitelka bystřanského domova Miroslava Barešová.

Návštěvní box byl v nejtěžší covidové době umístěn ve společenské jídelně, která byla pro klienty domova v rámci koronavirových opatření mimo provoz. Návštěva vstupovala zvenku, klienta personál přivedl chodbou přímo z pokoje. Židle, kam se dotyční naproti sobě posadili, oddělovala plexisklová stěna. Vnitřní prostor bylo možné s trochou představivosti přirovnat třeba k situaci u běžné poštovní přepážky.

Dosavadní „covid“ v Bystřanech zvládli. „Bylo to pro nás mimořádně složité období. Proto víc než kdy jindy musím zdůraznit, že bez podpory a zájmu zřizovatele, společností, institucí, ale i jednotlivců, dobrovolníků bychom se neobešli. Vážíme si jich a těší nás, že na naše starosti nejsme sami,“ uzavírá ředitelka Barešová ohlédnutí za nelehkým obdobím v životě bystřanského domova důchodců.