Deník tentokrát zavítal na návštěvu do Hrobu, města kde žije přibližně 2 tisíce obyvatel. Jeho historie sahá pravděpodobně až do 8. století našeho letopočtu. Ústním podáním se traduje, že roku 905 byla na místě pohanské svatyně postavena první křesťanská modlitebna. Mělo se tak stát u vodního toku „Waschbach“, na místě stávajícího katolického kostela na Tržním náměstí.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Do Hrobu jsem se nastěhoval, protože si mi tu líbilo. Začali jsme s partou kamarádů předělávat zdejší kino na objekt pro všechny, na dům mnoha možností. S divadlem a posezením. Je to dlouhodobý projekt, který se neustále vyvíjí,“ říkal Petr Stolař, co ho přivedlo do Hrobu.

K aktivním patří místní hasiči. Ale i další spolky. Podobně jako v ostatních městech ale v hrobských ulicích je znát dopad současného stavu. Příliš lidí v této době venku není.

K aktuálním záležitostem z města se váže výstavba nové tělocvičny, která vyrůstá hned vedle školy v Komenského ulici. Byli jsme se podívat, jak stavba pokračuje. Připravujeme k tomu článek. Podívejte se zatím na fotografie z jednotlivých částí města.