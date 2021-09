Napište nám svůj názor do komentářů na Facebook, nebo na e-mail petr.malek@denik.cz . Můžete přidat také otázky pro vedení obce, na které se chce reportér v příštím týdnu obrátit. Budeme rádi i za vaše tipy na zajímavé osobnosti z Košťan (šikovné řemeslníky, lidi se zajímavým příběhem, nebo ty, kteří pomáhají dělat vaše město „lepší“). Články následně najdete na našem webu.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkReportér Teplického deníku v příštím týdnu navštíví město Košťany. Jak se vám tam žije, co vás tam trápí nebo naopak, čím se Košťany mohou pochlubit?

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Teplicka. Poznávejte s námi místní obyvatele a nahlédněte do životů jejich obcí. Právě připravujeme další díl!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.