FOTO, VIDEO: Na návštěvě v ulicích města Ledvice. Co tam mají nového?

Čtyři kilometry to mají do Bíliny, sedm do Teplic. Za domy jim stojí elektrárna. I přesto, že jsou v průmyslové oblasti, která ji obklopuje z větší části, jsou Ledvice poklidným městem.

Na návštěvě v Ledvicích | Video: Deník/ Petr Málek

Redakční návštěva v pátek 17. září potvrdila, že také čistým. Procházka městem byla příjemná. Vstřícní a spokojení lidé. „Nemám si tu proč stěžovat, je tu obchod, máme knihovnu, hřiště, odpočinkovou zónu, paráda,“ říkala žena na hlavní Mírové ulici. Původní obec Ledvice byla povýšena na město Francem Josefem I., když se psal datum 4. dubna 1912. Tento status byl ale městu posléze odebrán a následně dne 1. prosince 2006 ho Parlament ČR do Ledvic opět navrátil.



