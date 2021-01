Do bíla zahalená obec v sousedství Teplic tím dostala zvláštní pohádkové kouzlo. Všude ticho, které chvílemi zpoza rohu jednoho z domů kousek od náměstíčka narušoval zvuk řinčící lopaty při odklízení sněhu z chodníku. Kochání zasněženou ladovskou zimou tu a tam zhatila auta, která prosvištěla po jedné z hlavní silnic procházejících obcí.

Zdroj: Deník„Takto tu jezdí často. I o víkendu. Tahle silnice je totiž taková zkratka ze Srbic na dálnici,“ lamentoval muž odklízející sníh z cesty před garáží svého domu. „Občas tudy projede i velký náklaďák,“ přidal. Na dotaz, jak se v Modlanech žije, odpověděla osoba navlečená do vaťáku a s kulichem na hlavě bez rozmýšlení kladně. Muž ve středním věku zejména ocenil pořádek, i to, jak se obec stará. „Za nového starosty to je teď lepší. Máme nové hřiště, zvelebují parčík, teď chtějí opravit kostel. Udělal se nový pomník na náměstí. Hasičům staví nový dům,“ vyjmenovával novinky. Jméno ale prozradit nechtěl. „Už takhle stačí, co jsem řekl. Stejně mě každý pozná,“ usmál se.

S novinkami poslední doby se trefil. Podobný seznam totiž nedávno při rozhovoru na téma, co se mění k lepšímu, zmínil modlanský místostarosta Petr Hubený. „Plány máme, řadu jsme toho už také udělali. Vše je odvislé na dostupnosti finančních prostředků,“ podotkl zástupce místního úřadu. Obec čítající přibližně 1000 obyvatel, vede společně se starostou Lukášem Bartoněm. Úřední hodiny na úřadě mají v pondělí a ve středu, což podle Hubeného stačí. „Naši občané dobře vědí, že se na nás mohou obrátit telefonicky kdykoli s jakýmkoli problémem, a pokud je to v našich silách, tak jim rádi vyhovíme,“ poznamenal.

Kromě Modlan do obecního katastru patří také Věšťany, Kvítkov, Drahkov a Suché. Ke starousedlíkům určitě patří Václav Procházka. Bývalý fotbalista a nynější údržbář ve sportovním areálu Baníku Modlany žije v obci už bezmála 70 let. Zastihli jsme ho s lopatou v ruce při odklízení přívalů sněhu na „Baníčku“, jak někteří pojmenovávají místní stadionek. „Jsem tu spokojený. Dělá se hodně i pro děti a mládež, což je dobře. Musí se tomu nějak pomoci, jinak ti mladí dneska snad už ani nebudou sportovat. I Martin Hrdlička, který to tu má pod palcem, se snaží dělat maximum,“ zmínil sympatický pán.



Obavy vyjádřil nad nedalekou průmyslovou zónou, která může do budoucna život v obci ovlivnit k horšímu. Zejména z hlediska navýšení dopravy. „Už takto tu jezdí dost aut. Teď se tam mají stavět nějaké další haly, tak uvidíme, zda jim to projde. Ale dobré to není,“ řekl Václav Procházka směrem k uvažovanému rozšíření skladových hal u silnice na Srbice.



K aktuálním plánům. Modlany teď řeší převod kostela do majetku obce, v rámci dohody s církví. Stavbu chtějí Modlanští zachránit, opravit a využívat. Také se řeší, co s místním, dnes už nefunkčním kinem. I to by mělo být v budoucnu využité pro účely obce. Dostavuje se hasičárna, která bude důstojným prostředím pro místní sbor dobrovolných hasičů.

Podobně jako v dalších obcích Teplicka také do života na Modlansku vloni zasáhla pandemická opatření. Starosta to řešil podle potřeby. „Museli jsme se tomu přizpůsobit. Pro naše občany jsme zajistili roušky, dezinfekci a podařilo se nám třeba domluvit pojízdnou prodejnu s pečivem a základními potravinami,“ vyjmenovával některé kroky k zajištění chodu obce v době koronavirové pandemie.



Obec Modlany se rozkládá na 10 kilometrech čtverečních. K 1. lednu 2018 tu žilo 1045 lidí. Počet se nikterak výrazně nemění. Průměrný věk obyvatelstva je 40 let. Funguje tam mateřská škola. Z Teplic do jednotlivých vsí Modlanska zajíždějí autobusy v rámci příměstské dopravy. Název Modlany je odvozen pravděpodobně od původního obětiště, doloženého archeologickými nálezy. Původně obec patřila k panství hradu Kyšperk, založenému pány z Bergova, již byli významnou oporou katolíků proti husitům. První zmínka je v kronikách z roku 1328.