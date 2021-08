Zdroj: DeníkMísto něj ale přichází muž v montérkách a kostkované košili, rukávy vyhrnuté do poloviny paží. „Dobrý den, copak si to tady u nás fotíte? Chcete kupovat nějaký domek? Nebo jste jen turista?“ ptá se.

„Máte s tím nějaké špatné zkušenosti, že si sem lidi jezdí fotit místa, kde by chtěli bydlet?" reaguji hned na dotaz otázkou. „No nechceme tu nějakou novou náplavu. To víte, malá vesnice, tady se hned všechno řeší,“ vyhrkne dotyčný, přičemž bez dalšího zájmu o slovní komunikaci odchází směrem k autobusové zastávce. Když po pár metrech prochází okolo zaparkovaného redakčního auta s nepřehlédnutelným modrým nápisem Deník na boku, otočí se a mávne rukou na pozdrav. „Jo tááák, vizita za města,“ usměje se v dáli senior.

Obec Měrunice se nachází v severozápadních Čechách. Leží v okrese Teplice, v blízkosti hlavní silnice spojující Bílinu a Louny. Lokalita je součástí chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Obcí protéká Lužický potok a v severozápadní dáli u kopce, nicméně na dohled od domů, se nachází lom s těžbou čediče.

Při procházení obcí nelze přehlédnout kostel, který stojí naproti úřadu. Z bočních stran ho chrání dva statné památkové stromy. Po chvilce vyhledávaní v mobilu je jasno. Svatostánek pochází z 19. století, když ho tu postavili na místě starší stavby. V průčelí západní věže se má podle dostupných záznamů o sakrální stavbě nacházet zvon z roku 1797 od Josefa Pitschmanna a také zvon z roku 1923 od Richarda Herolda. Kostel je přístupný při bohoslužbách, které se zde konají několikrát do roka.

Starostkou obce Měrunice je už téměř čtyři funkční období Jitka Bovšková Nová. Tamní obyvatelé jí zde opakovaně vyslovují obrovskou důvěru, takže se představitelka obce dlouhodobě těší velké podpoře. Svoji důležitou roli ve vedení Měrunic ve vztahu k životu obce si starostka uvědomuje. „Jsme malá obec, takže tu před ničím neutečete. Lidé vás znají, prakticky denně vás potkávají na ulici, a pokud je něco trápí, chtějí to řešit. Snažíme se vycházet vstříc, jak to jde,“ říká Jitka Bovšková Nová. Na druhou stranu ale přiznává, že ne všechno se hned podaří. „Důležité jsou finance. Musíme s nimi dobře hospodařit,“ podotýká s tím, že zejména loňský covidem ovlivněný rok byl po finanční stránce složitý.

Když to ale jde, dokáží v Měrunicích najít a nebo získat od státu potřebné finance pro investiční akce. Třeba v Žichově, což je katastrální část „měrunického království“, se mohou tamní obyvatelé těšit na nový chodník. Propojí náves s hlavní silnicí Louny - Bílina, kde jsou autobusové zastávky. V plánu do dalších let je například revitalizace rybníku v obci.