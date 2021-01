„Tam se, pane, stojí skoro vždycky, když se sem jede,“ glosoval zdržení Václav Koudelka u svého domu v malé Osadě Dukla. Jako bývalé šachetní místo je historicky součástí Újezdečku. Přečtěte si naši reportáž z obce, která je domovem pro přibližně 900 obyvatel.

Zdroj: DeníkAutem ji projedete za 30 vteřin, pěšky to dáte do 15 minut. Nejedná se o nijak výrazné turistické centrum, přesto je tam především přes léto poměrně „živo“. Obcí totiž prochází silnice z Teplic k rekreačnímu jezeru Barbora.

„Jezdí tudy hodně cyklistů, to je pravda. Kupují si u nás hlavně pití, ale i svačinu. Občas tu zastaví někdo přespolní autem. Jinak k nám ale chodí hlavně místní. Známe je tu skoro všechny,“ řekly redaktorovi Deníku prodavačky z malého krámku přímo naproti úřadu. Jmenuje se roztomile, Český obchůdek na náměstí. V malé místnosti uvnitř, kde jsou regály napěchovány prakticky vším, na co si vzpomenete, panuje téměř rodinná atmosféra. Nejde terminál? Nevadí. Zboží vydají na „sekeru“. „Tak ty drobné, Honzo, nehledejte, napíšeme to do sešítku a zítra to srovnáte, ju?“ reagovala zpoza pultu Hana Štěpánková směrem k jednomu z místních zákazníků, který zrovna nemohl v kapse najít peněženku s hotovostí.

„To je tady normální?“ ptám se. „Jasný, vždyť se tu všichni známe. Zapíšeme si to a zítra nebo pozítří, až zaplatí, tak to zase škrtneme,“ ukázala druhá z prodavaček Blanka Křenovská stránku se seznamem jmen v sešitě. Bylo krátce před polednem a dlužník Honza byl v ten den teprve třetí.

Lidé si život v Újezdečku vesměs pochvalují. „Nemám si na co stěžovat. Mám tu kousek za domem přírodu, je tu klid. Až na ty kamiony, které tudy občas projedou támhle do závodu,“ uvedl Zdeněk Frýda, který zrovna v ulicích venčil svého psa Benčíka. Dům má v místě, které se nazývá Osada Dukla. Na nákladní přepravu tu upozornil i jeho soused Václav Koudelka. „Až na ty kamiony to je tady dobré. Dříve ale bylo líp. To tady o nás prakticky nikdo nevěděl, nebyl tu žádný podnik. To tady teprve bylo klidné bydlení,“ uvedl muž, který v Újezdečku bydlí už 31 let.

Na adresu současného vedení, které považuje za lepší než to předešlé, vznesl dotaz ohledně chybějícího chodníku do osady přímo z obce. „Je pro nás nebezpečné chodit po té silnici. Chodník bychom opravdu potřebovali,“ zmínil pan Koudelka.

Podle starosty Újezdečku Květoslava Koutníka se o vybudování trasy pro pěší uvažuje. „Musíme to ale nejprve vyřešit s pozemky. Něco je naše, něco soukromé. Nabízí se směna, otázka ovšem je, co za to kdo bude chtít. Nicméně chceme na tom pracovat, aby byl přístup do osady z obce bezpečnější,“ konstatoval čelní představitel obce. Úřad vede teprve druhým rokem.

Újezdeček se totiž od komunálních voleb v roce 2018 dokonce dvakrát dostal do patové situace poté, když po těchto volbách na podzim i na jaře vždy klesl počet zastupitelů pod zákonnou hranici 5 lidí. Strany, které se do zastupitelstva dostaly, se ani v jednom případě nedomluvily na vedení obce. V obou předchozích volbách zvítězilo sdružení bývalého starosty Petra Pokorného, na sestavení vládnoucí koalice ale měl dosluhující starosta málo lidí. Proto raději se svými stoupenci rezignoval, což znamenalo nové volby, které mu měly přinést novou šanci.

Tuto rok trvající frašku změnil až výsledek třetích voleb, které se konaly v polovině září 2019. Starostu, který nechtěl odejít od „kormidla“, počtem hlasů poprvé porazila opozice vedená Květoslavem Koutníkem. Navíc se jí podařilo k tiché podpoře přesvědčit některé lidi z Pokorného strany, čímž nastala očekávaná změna ve vedení obce. Po roce od řádných komunálních voleb tak dostala v říjnu 2019 obec Újezdeček konečně svého starostu. Je jím Květoslav Koutník ze sdružení Pro lepší Újezdeček. Místostarostkou po třetím opakování voleb zastupitelstvo zvolilo Pavlínu Fišerovou ze stejného uskupení.