Zdroj: DeníkVedení města nechtělo, aby pivovar ještě více zchátral, takže přišla myšlenka na zpětný odkup a příprava vlastní rekonstrukce. „Loni v prosinci se uskutečnila schůzka se zástupci vlastníka. Ten dospěl k závěru, že není schopen zajistit rekonstrukci areálu, a nabídl jej zpět městu,“ informovala na jednání zastupitelstva starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Podle opozičního zastupitele Zdeňka Rendla (BSDN) byla před lety chyba pivovar takto vůbec prodávat. Za podmínek, které městu nezaručovaly rekonstrukci objektu. „Došlo na naše slova. Byli jsme tehdy proti prodeji, protože to probíhalo způsobem, jako kdybychom prodávali garáž. Tady to ale chtělo mít určité garance, že bude historický objekt opravený. Nestalo se a nám nezbývá, než ho teď odkoupit zpět. Aby dál nechátral a nestal se ještě větší ruinou,“ komentoval situaci při projednávání návrhu na odkud areálu na zastupitelstvu.

Část objektu využívá na základě ústní dohody ke svým účelům Historický spolek Bílina, který v areálu pořádá během roku různé akce. Areál také hlídá pro případ vstupu cizích osob a spolupracuje s vlastníkem při hlášení případných škod, zajišťuje malé údržbové práce. „Vedení města už jednalo se zástupci spolku. Uvedli, že by areál chtěli užívat i nadále,“ upozornila starostka Schwarz Bařtipánová.

Bývalý pivovar v BíliněZdroj: Deník/Zdeněk TraxlerZastupitelstvo bylo jednohlasně pro odkup pivovaru. „Nyní je třeba začít konat a nedopustit, aby areál dalších třicet let chátral,“ uvedli poté na svém facebookovém profilu zástupci bílinské organizace hnutí ANO, která stojí v čele radnice. Podle nich ale nebude jednoduché zajistit finanční prostředky na opravu, dohodnout se s památkáři a v neposlední řadě najít smysluplné využití pro opravené prostory.

Společnost Lesy Sever plánovala zbourat budovy bez památkové ochrany, a zbytek historického areálu opravit. Od svých plánů ale nakonec upustila. S odůvodněním na vysoké náklady a také požadavky památkářů. Zastupitelé teď mají jasný cíl. Vrátit pivovaru v centru města ucházející vzhled. Už proto také hned na opravy střech pivovaru uvolnili z rozpočtu třicet milionů korun.

Historie bílinského pivovaru se datuje od roku 1615. V roce 1948 byl pivovar znárodněn, odebrán Lobkowiczům a přeměněn na státní podnik. Již v té době bylo jeho zařízení zastaralé. Pivovar prošel poslední rekonstrukcí na konci 19. století. Po roce 1989 byl pivovar vrácen původním majitelům, v roce 1997 ho získalo město. Od té doby pak hledala bílinská radnice vhodného investora.

Objekt pivovaru koupilo město Bílina v roce 1997 od restituenta Martina Lobkowicze a to za kupní cenu 1,6 milionu korun. Udržování objektu bylo pro město náročné, a tak se několikrát s odstupem času hovořilo o jeho prodeji. Poslední návrh na prodej byl projednáván na zastupitelstvu města v únoru 2013, kdy bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem byl právě prodej bývalého zámeckého pivovaru Bílina. Za smluvní cenu ve výši 2,3 milionu korun do vlastnictví společností RHPI a společnosti Pivovar Chotěboř. Jenže k podpisu smlouvy nikdy nedošlo, takže bývalý pivovar zůstal nadále městu. Až do roku 2016, kdy ho koupila právě společnost Lesy Sever.