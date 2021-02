Zdroj: Deník„Dojíždím sem z Velvět. Jsem tu spokojená. Lidé mě tu znají, já zase trochu jejich životy. Vycházíme si tu vzájemně vstříc,“ libuje si sympatická prodavačka v malém českém obchůdku se smíšeným zbožím. „Nejvíce se prodávají potraviny, ale také třeba drogerie,“ konstatuje.

Lidé si podle ní zvykli už i na to, že mají v obchodě terminál, takže si mohou vybírat ze svých účtů menší obnosy, aby nemuseli jezdit někam do města. Podobně jako třeba v Újezdečku, i ve Rtyni občas prodají v obchodě něco na dluh. „Stane se, že prostě vyběhne paní z vedlejšího domu ve spěchu bez peněz. Zapíši si ji a příště mi to doplatí,“ směje se paní Blanka.

Byla to právě ona, která se před lety stala "únosu" dítěte přímo před obchodem. Zloděj si vyhlédl auto, ze kterého vystoupila žena, aby v obchodě narychlo koupila svačinu. Auto nechala otevřené. Toho využil zloděj, který do něj usedl a chtěl odjet. Žena za ním vyběhla z obchodu. Podařilo se jí naskočit na zadní sedadlo. V tu chvíli jí ani tak nešlo o auto, ale dítě, které v zadní části sedělo v sedačce. Zloděj s nimi prchal obcí. Vyděšené ženě se podařilo lapku přesvědčit, aby je nechal na mostě vystoupit. Když pak prchal sám, otočil to v zatáčce v nedalekých Žalanech na střechu. "Vidím to před očima, jakoby to bylo dnes," líčila prodavačka. O případu jsme v Deníku informovali. Dotyčný zlodějíček byl také jeden z místních. Soud mu za to vyměřil pět let, které si muž odseděl ve vězení. Už je venku, žije ale jinde. Pobyt ve Rtyni má zakázaný.