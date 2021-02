Máte za sebou už řadu měsíců v širším vedení města. Jak vnímáte ze svého pohledu tuto dobu po volbách?

"Jsem zastupitelem třetí volební období a myslím, že se výrazně změnila politická kultura ve vedení města, stejně jako priority jeho představitelů. Jednoznačně je upřednostňován zájem města před zájmy jednotlivců, což zní jako samozřejmost, ale v minulosti to tak v mnoha případech nebylo." Co se povedlo? A co naopak nepovedlo? Jaké máte vize ve městě? Co byste osobně chtěl prosadit?

Co se povedlo?

Ono to souvisí s mou předchozí odpovědí. Podařilo se nám ve velmi krátké době prosadit změny, které se zdály ještě před časem z mnoha důvodů nemožné. Mám na mysli transparentní a otevřenou radnici. Implementovali jsme elektronický systém zadávání veřejných zakázek, který prakticky vylučuje korupční jednání. A jak všichni víme, to bylo vždy předvolebním tématem číslo jedna. Dnes už to v Bílině téma není, za to jsem moc rád.

A co naopak nepovedlo?

Neřekl bych nepovedlo, ale spíše co se nedaří. Na můj vkus všechno hrozně dlouho trvá. Bohužel je to obecný problém při správě věcí veřejných a je pravda, že pro člověka, který nezná veškeré mechanismy a pochází ze soukromé sféry, může být nepochopitelné, jak některé věci mohou trvat dlouho. Nebyl jsem výjimkou. Je to bohužel něco co můžeme ovlivnit jen zčásti, tak aspoň tu naší část musíme prostě zrychlit my.

Jaké máte vize ve městě?

Využít právě onen potenciál, který město má. Investovat do věcí, ze kterých budou mít užitek obyvatelé města, budou se jim líbit a budou rádi, že je tu mají. Neskutečně mě štve ta negativní nálada, která u nás stále převládá a ten paranoidní pocit části veřejnosti, že za každou proinvestovanou korunou stojí někdo, kdo si z ní kus ukrojí. Dnes už jsme skutečně jinde a je třeba to neustále opakovat.

Co byste osobně chtěl prosadit?

Vyřešení nedostatku parkovacích míst ve městě, ať už rozšiřováním stávajících ploch, tak výstavbou plánovaných parkovacích domů. Třešničkou na dortu by pro mě byla oprava hlavní lázeňské budovy.